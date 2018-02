Parlamento aprobó fondo lechero y devolución del IVA al gasoil El Parlamento aprobó los proyectos de fondo lechero y devolución de IVA del gasoil a pequeños productores en menos de 48 horas.

Actualizado: 09 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Este jueves, Diputados votó los proyectos vinculados con el sector agropecuario y los reclamos de los autoconvocados.

El diputado nacionalista Gustavo Penadés dijo que no se debe mirar como cuestión extraña o lejana el problema agropecuario y criticó la falta de visión a largo plazo.

“El Partido Nacional va a acompañar estas medidas entendiendo que son paliativas pero denunciando la ausencia de una visión estratégica de desarrollo nacional. La ausencia de una visión estratégica del país a largo plazo. La ineficiencia en la gestión de gobierno en cuanto al manejo de los fondos públicos que no son otra cosa que el dinero de la gente”, dijo el legislador blanco.

El nacionalista Alejo Umpiérrez dijo que estos proyectos no ayudan. “Estos proyectos no son para los productores, son para la tribuna. Para que la gente que está alejada de la actividad agropecuario crea que el Poder Ejecutivo está brindando reales soluciones, preocupación profunda sobre la problemática agropecuaria. Le están mintiendo a la gente. Esto no soluciona ni ayuda en nada”, afirmó.

El frenteamplista Alfredo Asti dijo que esta es una medida más que complementa otras que ya se tomaron.

“Queremos dejar claro que entendemos que este tema no finaliza con este proyecto sino que tal cual como se anunció se seguirán abordando soluciones en la mesa de diálogo convocadas por el Poder Ejecutivo con las gremiales agropecuarias y el nuevo grupo de productores autoconvocados”, aclaró.

Uno de los proyectos aprobados fue enviado por el Ejecutivo en diciembre para la creación de un nuevo fondo de 30 millones de dólares para reestructuración de deudas de productores lecheros que se financiará con un aumento del precio de la leche.

El segundo es el proyecto de devolución de IVA en las compras de gasoil para pequeños productores que el gobierno envió el 30 de enero, después de las primeras medidas de los autoconvocados.