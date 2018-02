Si un niño viaja suelto en el auto “funciona como proyectil” Dos técnicas del Banco de Seguros del Estado formadas en seguridad vial dijeron que hay falta de percepción del riesgo en los padres que no usan el Sistema de Retención infantil.

Actualizado: 09 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

“Muchos piensan que es algo que nunca les va a pasar, lo ven en la televisión, es un pensamiento mágico ese, otros por falta de educación y pereza, son muchas razones, otros tienen SRI pero como el niño llora y molesta no lo usan”, explicó Tania Marcuse, una de las especialistas.

Según datos de la Fundación Gonzalo Rodríguez, más del 60% de adultos que usa el cinturón de seguridad no usa Sistema de Retención Infantil para sus hijos.

Marcuse dijo que en el caso de aquellos que utilizan el SRI, “siempre están mal instalados y flojos”. “Esto tiene mucho riesgo, todo lo que viaja suelto en el auto funciona como proyectil, si el niño está suelto y el auto va a 60 kilómetros por hora, el niño va a salir despedido a la misma velocidad”, agregó.

La utilización de estos dispositivos es obligatoria por ley desde 2013 en niños que tienen hasta 12 años y en los menores de 18 que miden menos de 1,50 metros.

Bettiana Lisboa, otra de las técnicas, dijo que se deben comprar dispositivos homologados y advirtió sobre la venta de productos de segunda mano. “Yo puedo mirar la silla y puede estar impecable, aunque puede haber tenido un siniestro y a simple vista no dejó ninguna consecuencia, pero los materiales no van a reaccionar de la misma manera ante un siniestro. Este es un elemento de seguridad y como cualquier elemento de seguridad ante cualquier evento tiene que ser desechado. Si me regalan un SRI y no tengo certezas hay que desecharlo, porque lo que está en juego es la seguridad del niño”, afirmó.