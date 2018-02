Murió Reg E. Cathey, actor de “House of Cards” y “The Wire” El actor estadounidense Reg E. Cathey, conocido por sus papeles en "House of Cards" y "The Wire", ha muerto a los 59 años de edad, anunció el creador de esta última serie televisiva.

Actualizado: 10 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP