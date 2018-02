“Pinocho” Sosa: “Vivo de la risa del público y no hice absolutamente nada” Debido a una nueva polémica entre Ariel “Pinocho” Sosa y parodistas Aristophanes, el director de Zíngaros decidió que su conjunto dejara de ir a los tablados. Tras una reunión este lunes en DAECPU, Sosa dio marcha atrás en su decisión. “Nunca hice plata con el carnaval, vivo de la risa de la gente y del aplauso. Estoy tranquilo porque no hice nada”, dijo a 180.

Actualizado: 12 de Febrero de 2018 | Por: Diego Muñoz

En el tablado Gigante del Buceo había festival de parodistas. En el momento en el que bajaba Aristophanes y subía Zíngaros se produjo una discusión. “Cuando se iban del tablado un pibe me insultó y yo respondí. Dieron la vuelta por atrás del tablado y me siguió insultando. Nadie de los Zíngaros ni de Aristophanes se metió. Y a los cinco minutos subieron a las redes un texto en el que dicen que yo armé lío”, contó Sosa a 180.

“Lamentablemente acabamos de vivir un feo episodio como grupo. Saliendo de nuestra actuación en el Gigante del Buceo, fuimos provocados con insultos por parte del Sr. Ariel Sosa. No tenemos más herramientas de defensa que compartirles a todos el constante abuso que sufrimos por parte de este señor. Lamentamos amargar esta fiesta tan linda que venimos teniendo. Desde ya agradecemos su difusión y apoyo” , fue el texto publicado por Aristophanes.

“No les hice absolutamente nada a estos muchachos esta vez. En 2015 yo no quise compartir tablados con ellos porque me insultaban pero ese tema se arregló. Incluso el director dijo en “La mesa de los galanes” que estaba todo bien”, agregó el director de Zíngaros.

Ante lo ocurrido Sosa decidió que su conjunto no hiciera más tablados. “Yo quiero disfrutar el carnaval. Así que paré al conjunto. Perdí 10 tablados en dos días pero me cansé de estas cosas. Y con la decisión el que sufre más soy yo porque quiero estar arriba del escenario. Nunca hice plata con el carnaval, vivo de la risa de la gente, del aplauso. Yo soy de hierro y no miro las redes pero tengo familia”, dijo Sosa.

“Yo cuando me equivoqué lo admití. Que Federico Pereyra (director de Aristophanes) reconozca que se equivocó. Nada más”, comentó “Pinocho”.

La reunión en DAECPU

Este lunes al mediodía Sosa se reunió con autoridades de DAECPU y decidió que Zíngaros vuelva a salir.

“Pedí que no sancionaran a nadie pero sí dije que llamaran a directiva a Pereyra para que no haga más esas cosas, para que no escriba mentiras en las redes. Porque los Zíngaros no hicimos absolutamente nada”, dijo Sosa a 180 y confirmó que “volvemos a los tablados”.

“Fue doloroso porque en dos días perdimos 10 tablados que hay que recuperarlos por otro lado. Hoy tenemos cinco. Por suerte quedó todo normal. Sentí el apoyo de la familia, de la hinchada, de DAECPU y estoy tranquilo porque no hice absolutamente nada”, agregó.