Piden renuncia del vicepresidente de ASSE que contrató a su nuera El senador Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, dijo que el vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, no debió contratar a su nuera como secretaria y por eso debe renunciar.

Actualizado: 14 de Febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Según informó VTV, Ardus despidió este lunes a la novia de su hijo, a quien había contratado como secretaria con un sueldo de 57.000 pesos por mes. La mujer de 18 años ingresó en régimen de Comisión de Apoyo, con un contrato tercerizado y abreviado.

“Nosotros no podemos hacer lo que hacen en el Partido Nacional, por ejemplo, justificando según la intendencia que sea y quien lo respalde. Acá no hay nada que lo justifique, nada. El primero que tiene que renunciar es él, porque esto no tiene nada que ver con la conducta del Frente Amplio. Después hay que discutir el tema, porque hay una construcción moral y ética de la izquierda que no hay que tirarla por la ventana”, sostuvo Castillo al respecto.

Ardus es doctor en medicina y tiene experiencia profesional en la salud pública y privada. Además, ocupó cargos de responsabilidad gremial.

Antes de ocupar su cargo actual, a nivel público estuvo como adjunto a la Dirección de Unidades Especializadas de ASSE durante período 2010-2015 y previo a eso fue director del Área de Hospitales Especializados.

En el ámbito privado trabajó como médico en la Asociación Española y en el Casmu, donde también fue parte de la directiva.

Además, fue parte del Sindicato Médico del Uruguay donde integró el comité ejecutivo en dos periodos (97-99/03-05).

Sobre esta situación, el diputado del Movimiento de Participación Popular, Sebastián Sabini, dijo que el tema debería ser evaluado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio.

“En caso de confirmarse tenemos que ser claros y firmes en una resolución porque las definiciones colectivas van en cuidar la ética y la transparencia. Siempre que se juzga una situación debe hacerse con un proceso que brinde garantías a todas las personas, en este caso el Frente Amplio tiene un organismo que se encarga de eso y en caso de entenderlo conveniente sugerir sanciones para la persona involucrada”, afirmó.