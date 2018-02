Poder Judicial deberá pagar 200.000 dólares a enfermero absuelto por homicidios El Poder Judicial deberá pagarle 6.500.000 pesos a uno de los enfermeros que fue absuelto en el caso de los supuestos homicidios cometidos en el Hospital Maciel y la Asociación Española en 2012.

Actualizado: 15 de Febrero de 2018 | Por: Emiliano Zecca

Marcelo Pereira demandó al Poder Judicial por casi 2.000.000 de dólares, sin embargo, la suma que cobrará es cercana a los 200.000 dólares. Humberto Teske, abogado de Pereira, confirmó la noticia a 180 y prefirió no hacer más declaraciones al respecto.

La demanda por prisión indebida se presentó hace más de un año y en ese momento Teske dijo que había varias razones para reclamar un resarcimiento. “Pereira trabajaba en dos lugares, tenía 40 años y le quedaban 20 para jubilarse, o sea que hay un lucro cesante. Se preparó y estudió para eso. No se va a poder jubilar, ni va a tener una vida ordenada como tenía. Lo trataron de asesino hasta propias autoridades públicas”, explicó.

Pereira fue procesado con prisión en 2012 por cinco homicidios cometidos en el Hospital Maciel. Junto a él también fue procesado el enfermero de la española Ariel Acevedo; en este caso por 10 homicidios.

Pereira estuvo 1.077 días preso y el caso se cerró en 2016 con su absolución. Los enfermeros pasaron de ser procesados por homicidio especialmente agravado a inocentes porque según la jueza Dolores Sánchez no se les pudo comprobar ningún delito. Ese fallo fue refrendado por el Tribunal de Apelaciones.

Teske contó que el enfermero quiso volver a trabajar en el Hospital Maciel y para eso se presentó con un certificado de escribano que avalaba su inocencia, pero no lo aceptaron.

Pereira se recibió de auxiliar de enfermería en 1991. Trabajó durante siete años en el Hospital Maciel, en la Unidad de Cuidados Cardiológicos, y estuvo 18 años en la Asociación Española, en Neurocirugía.

En una entrevista con 180, Pereira contó que siente que para el 99% de la gente es culpable. Por eso no quiere decir donde trabaja, tiene miedo y no quiere que su familia sufra otra vez. Cuando va a hacer un trámite y le preguntan su nombre se sugestiona. Piensa que alguien puede saber quién es. Hasta se siente afortunado de llamarse Marcelo Pereira, uno más de tantos.

“Esa es la realidad, el que no lo quiera ver es porque es ciego. Yo voy a seguir siendo culpable hasta que me muera. Lo voy a llevar siempre. No puedo decir quién soy. Si voy a buscar trabajo no puedo decir cuál es mi profesión, que soy enfermero. Trato de ocultar todo, que nadie se de cuenta. Eso no va a cambiar más, se reiteró tanto todo, cada cinco minutos, dale y dale. No tengo expectativas de nada. Pensé en irme del país, no me importa a dónde”, dijo.

También habló de la demanda y sostuvo que no era solo un tema económico. “No pasa por ahí. Ellos no van a poder… lo que pasó no te lo saca nadie. Es por lo menos tratar de proyectar el futuro, como te digo, no sé si voy a seguir viviendo en este país. Hoy tengo un trabajo, pero no aporto al BPS, no voy a tener jubilación, no sé...”, afirmó.