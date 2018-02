Dinero en Andorra: “Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor” El subsecretario de la Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, reconoció que fue titular de una cuenta en Andorra para ayudar al empresario uruguayo Francisco Casal, que tenía problemas con el fisco y le pidió el favor.

Según informa hoy El País de Madrid, el subsecretario general de Presidencia de Argentina, Valentín Díaz Gilligan, ocultó 1,2 millones de dólares (980.000 euros) en Andorra, un pequeño país entre España y Francia, que hasta el pasado año tenía secreto bancario.

El subsecretario de Presidencia argentino reconoció al diario español que figuró ante el banco como representante de la empresa y accionista. Sin embargo, dijo que los fondos no eran suyos.

“Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”.

La cuenta se abrió en 2012 y mantuvo su actividad, al menos, hasta diciembre de 2014.

Con respecto a su salida contó: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.

Como titular de la cuenta figuraba Line Action, una empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol, que a su vez pertenecía a otra empresa, en este caso panameña, cuyo nombre era Nashville North Inc.

La nota de El País dice que la cuenta de Line Action tenía en diciembre de 2014 un saldo de 1,2 millones de dólares (980.000 euros). Y se nutría de transferencias de Uruguay de “clubs de fútbol”, según el banco. Díaz Gilligan es vocal de River Plate, de Primera División.