Un abogado es sospechoso de amenzar de muerte a fiscal de Corte Un abogado fue identificado y detenido como autor de amenazas de muerte contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a fines del año pasado.

16 de febrero de 2018

El fiscal Díaz habló este jueves en rueda de prensa y dijo que conoce al presunto autor de las amenazas. En concreto se trató de una llamada telefónica a la Fiscalía de Corte, en la noche del 18 de noviembre de 2017.

"Somos el Comando de Restauración Nacional. Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle", dijo quien llamó. A partir de allí, la Fiscalía realizó una denuncia y se iniciaron escuchas telefónicas.

“Había existido un procedimiento de vigilancia electrónica. Lo que se me informó es que se trata de un profesional universitario y que aparentemente tiene una especie de odio o animadversión tanto hacía mí en particular como hacia la institución que represento. Sobre todo un odio visceral al nuevo sistema procesal que se ha implantado”, dijo Díaz.

El hombre que quedó detenido cuenta con la defensa legal de Enrique Viana, el exfiscal que renunció a su cargo cuando entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal. Además es conocido del abogado Gustavo Salle, otro de los principales opositores públicos al nuevo Código. En diálogo con los medios de comunicación, Salle dijo que se trata del abogado Juan José Ayala.

Viana dijo a Canal 10 que el nuevo Proceso Penal es un problema en la acusación que sufre su defendido.

“Es una demostración de la incompatibilidad de este sistema de Fiscalía General porque no puede ser que el fiscal general sea denunciante y al mismo tiempo sea jefe de los fiscales que van a realizar la investigación, los que van decidir si se lleva o no el asunto al juzgado. Hay una incompatibilidad, hay un doblo rol muy importante. Eso no ocurría antes cuando teníamos jueces de instrucción. Si un juez de instrucción tenía que denunciar un hecho porque le había ocurrido algo, lo iba a tratar otro juez de instrucción”, afirmó.