“'Mayonesa' siempre es la llave que abre las puertas” Tras el éxito mundial de 'Mayonesa' a inicios de los 2000 el cantante Charly Sosa decidió desvincularse de manágers y discográficas para vender discos él mismo y llevarlos casa por casa. De esta forma gana "cinco veces más", aseguró, y comparó su situación con lo que le ocurre al grupo Marama.

Actualizado: 18 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

"'Mayonesa' siempre es la llave que abre las puertas", reconoció Sosa en entrevista con La Mesa de los Galanes en DelSol FM, aunque dijo sentirse "para siempre a la sombra de un éxito irrepetible".

"Mayonesa" se lanzó en el año 2000 y reinó durante años en Uruguay y la región. Llegó a España en 2001, donde "tiene el récord de ser el tema del verano durante 2002 y 2003", recordó.

"Del 2002 al 2011 fui sin parar a España. En 2009 estuvimos cinco meses de gira", contó Sosa.

"Mayonesa" fue escrita por Alejandro Jasa y Eduardo Britos. Al principio se iba a llamar "La Teresa" pero decidieron cambiar. "La grabamos en un estudio de dos metros por un metro que solo entraban los timbales armados", recordó.

La canción fue subida a YouTube en el año 2009 y supera las 107 millones de reproducciones. Además está cargada en otros canales con varios millones de reproducciones adicionales, mientras que un tema exitoso actual como "Cuando se pone a bailar" de Rombai alcanza las 25 millones.

"Cuando firmé mi primer contrato discográfico como solista me quería cortar el pelo y el productor me dijo: "todo lo que quieras, pero te cortas el pelo y no te conoce ni tu madre". "Quedé rehén del pelo largo", dijo Sosa.

Quienes más recaudaron por los derechos de la canción fueron los autores, señaló. Él simplemente era el intérprete y cobraba por cada show.

En una gira en México cobró 550 dólares por un show y luego se enteró de que el manáger había cobrado 225.000 dólares, contó.

"Ahí vino el quiebre, nos fuimos a Chile, hubo otro problema y decidí bajarme del grupo. Ahí surge el grupo Mayonesa", recordó.

"Si nos iría bien que éramos una cooperativa de seis integrantes y ganábamos 50 veces siendo empleados de Chocolate", comparó.

Esa situación es "lo mismo" que le pasó a Márama recientemente.

Sin discográfica

Charly Sosa publicó su nuevo tema, "Tequila", hace pocas semanas. "Es una canción nueva que compusimos junto con Toby Gómez, que era mi pianista y ahora tiene una banda propia. La escirbimos hace un año y medio y por las cosas de la tecnología llegó a México, y una productora se puso en contacto con nosotros, así que hicimos un videoclip de apuro y se va a lanzar para Televisa", contó.

El cantante decidió no trabajar más con empresas discográficas, por lo que se encarga de todo de manera personal y se comunica directamente con sus clientes a través de las redes sociales.

"Uno termina re cansado. Tenemos una fábrica que produce el producto que vendemos, pero el dueño de la fábrica somos nosotros y el producto también. No descansamos nunca ,vendemos nuestros propios shows, tenemos que estar produciendo, a la misma vez vendiendo, subir al escenario y defender el producto", dijo.

"Yo puedo vivir de esto porque somos polifacéticos, cumplimos todas las funciones. Ojalá se pegara otro gol con 'Tequila' o con cualquiera", agregó.

"Pude pagar mi apartamento y un montón de cosas que si hubiera sido empleado de Chocolate, no", analizó.

"Cuando me ofrecían los contratos discográficos, yo ganaba un dólar y el disco se vendía a 450 pesos. ¿Dónde está la diferencia? Empecé a hacer números en mi casa y dije: lo vendo yo personalmente, gano cinco veces lo que me da la discográfica y lo puedo vender a un precio razonable para que llegue a más gente. Un Disco de Oro son 3.000 y yo vendo casi dos discos de oro a 300 pesos y muchas veces me lo compran y yo se lo llevo a la casa. Es una forma que tengo de agradecerle a la gente por comprar un disco original", dijo Sosa.