“Me quedé estupefacta porque se podría haber evitado esta tragedia” La fiscal Diana Salvo contó que jueves y viernes de la semana pasada habló con el fiscal de Corte y con la policía porque no se lograba detener a Christian Damian Pastorino Pimentel, indicado como el autor del homicidio de la cajera de un supermercado este sábado, que ya estaba identificado como autor del asesinato de su expareja en diciembre.

Actualizado: 19 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

La fiscal especializada en delitos sexuales y violencia de género Diana Salvo estaba investigando el homicidio de quien era pareja de Pastorino, ocurrido el 6 de diciembre. La fiscal dijo en No toquen nada que en la causa ya estaba todo listo para formalizar la acusación por femicidio contra Pastorino. Sin embargo, pese a más de seis allanamientos, no se lo había podio detener.

“Algo hay que hacer, esto es rarísimo”, dijo la fiscal respecto a que la policía no haya podido detenerlo en dos meses, pese a que no se había movido mucho de su barrio y estaba plenamente indentificado. Salvo dijo que incluso el jueves y viernes de la semana pasada se comunicó con el fiscal de Corte interino, Ariel Cancela, y los policías responsables de la investigación para trasladarles su preocupación.

“No es que la policía haya estado inactiva, pero tiene que llamar la atención” que no se lo haya podido detener, dijo. En cambio, señaló, existieron operativos exitosos en los que se desbarató una banda de delincuentes mexicanos que estuvo detrás del robo de la joyería del Hotel Enjoy en Punta del Este.

“Vamos a ver qué estrategias cambiar, algo hay que hacer”, dijo. Siempre que se daban los allanamientos Pastorino se había ido del lugar el día antes.

Salvo agregó que además del asesinato de su pareja, Pastorino ya había matado a otra persona.

“Ya estaba denotando un perfil de una persona peligrosa y yo no me explicó cómo no fue detenido”, afirmó. En tal sentido dijo que cuando se enteró de que era el sospechoso del asesianto de la cajera del supermercado Vero quedó “estupefacta”:

“Yo cuando vi eso me quedé estupefacta porque se podría haber evitado esta tragedia”, lamentó.