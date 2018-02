“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ganó cinco Bafta El filme "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ganó este domingo cinco premios Bafta del cine británico, entre ellos el de mejor película, mejor guión y mejor actriz, en una ceremonia en la que el mexicano Guillermo del Toro se llevó el galardón de mejor director.

Actualizado: 19 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

AFP