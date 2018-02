Vázquez discutió con productores rurales que lo trataron de mentiroso A la salida de la reunión con los productores “autoconvocados”, el presidente Tabaré Vázquez discutió con algunos productores que lo increparon o cuestionaron políticas del gobierno.

Actualizado: 19 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Un video publicado por Subrayado muestra que Vázquez se enojó con algunos productores que lo trataron de mentiroso. Se bajó del auto para discutir con un representante de la Mesa Nacional de Colonos que según el presidente le dijo que “no mienta más”,

El representante de los colonos le dijo que no los habían dejado participar de la reunión, y Vázquez le respondió que no le había llegado ninguna solicitud de ese conjunto y que tendrían que haberlo pedido por escrito.

“No es a la marchanta. Retirá lo que me dijiste. Es muy fácil ponerse ahí atrás y gritar mentiroso, yo no soy mentiroso”, le dijo el presidente. Luego, el colono le reclamó a Vázquez que habían enviado un proyecto de medidas a la presidente del Instituto de Colonización pero nunca les había respondido. “Hable conmigo, yo los recibo a todos. Pero yo no soy mentiroso”, le respondió Vázquez.

Otra persona le dijo que eran “todos delincuentes” y Vázquez le respondió “yo soy honesto, tengo la frente limpia”.

Más adelante, una persona le gritó “nos vemos en las urnas, Tabaré”. El presidente giró y le dijo: “me gustó lo que dijiste: ‘nos vemos en las urnas’. Esto es un movimiento político”. Ante la respuesta de que sabía “muy bien que no” era un movimiento de esa condición, y que allí todos eran “republicanos y demócratas”, Vázquez dijo: “eso es lo importante; ahora cuando dice ‘nos vemos en las urnas, eso es político partidario’”. “Porque los vamos a sacar, manga de ineptos”, le respondieron.