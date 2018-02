Fiscalía confirmó “preocupación” porque no se lograba detener a “Kiki” La Fiscalía General de la Nación confirmó que la fiscal Diana Salvo se comunicó el jueves pasado para plantear su preocupación porque no se lograba detener al autor del homicidio de la cajera Florencia Cabrera asesinada el sábado.

Actualizado: 20 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

La fiscal Salvo contó este lunes en No Toquen Nada que llamó al Fiscal Adjunto de Corte, Ariel Cancela, y le planteó su preocupación porque no se lograba detener a Christian Pastorino, alias "Kiki", identificado como el autor del homicidio de Florencia Cabrera, la cajera asesinada el sábado. “Le comenté mi preocupación, les dije que habría que cambiar las estrategias y que otra dependencia policial tome el caso. Algo había que hacer porque esto es rarísimo y él me pidió que le envíe un esquema con todas las órdenes y allanamientos que se hicieron”, aseguró.

Pastorino era buscado desde diciembre por el femicidio de su pareja. El jueves se había frustrado el último intento de captura mediante allanamiento.

En la tarde del lunes, la Fiscalía General de la Nación confirmó lo planteado por Salvo y en un comunicado relató que luego de escuchar a la fiscal le pidió que hable con el oficial a cargo de la policía.

Además, le solicitó que envíe un memorándum con los detalles del caso por escrito, algo que todavía no fue recibido.

Salvo dijo que el viernes habló con la policía, tal como le pidió el fiscal adjunto. “No es que la policía haya estado inactiva, porque me han pedido. Se entrevistaron con personas del entorno y tenían un dato de que podían estar en tal finca y nunca se detuvieron, porque después no estaban las personas. El viernes hablé y le manifesté lo preocupada que estaba, le dije que teníamos que ver qué estrategias cambiar, algo había que hacer”, sostuvo.

La fiscal contó que quedó estupefacta cuando se enteró del homicidio porque tenía reunida la prueba para formalizar el caso y solo restaba detener al autor. También dijo que no se explica por qué en seis allanamientos no se logró detener a Pastorino cuando hay otros casos exitosos como el de la banda de delincuentes mexicanos que estuvo detrás del robo de la joyería del Hotel Enjoy en Punta del Este y y se desbarató.