Detención de “Kiki” se logró con “mucha inteligencia policial” La policía ubicó y rodeó este martes a Christian Pastorino, alias Kiki, identificado como el autor del homicidio de Florencia Cabrera, la cajera del supermercado de La Blanqueada asesinada el sábado. Ante esa situación el hombre se disparó.

Actualizado: 21 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

El fiscal de Homicidios de Montevideo de primer turno, Juan Gómez, explicó en rueda de prensa que Pastorino se disparó cuando se vio rodeado. “Se disparó en el cráneo, con orificio de entrada y de salida, está muy claro”, dijo.

Tras el intento de suicidio, el sospechoso fue trasladado a una policlínica donde se constató su muerte cerebral.

Gómez señaló además que se encontraron tres armas calibre 32 en la vivienda donde se escondía el prófugo.

El fiscal informó que un menor de edad que se encontraba en el mismo lugar con el Kiki al momento que lo cercó la policía quedó a disposición de la justicia de adolescentes.

El fiscal destacó el trabajo realizado por la policía en este caso. “Era un trabajo que se venía haciendo con mucho cuidado, con mucha inteligencia policial. Sabíamos, con el uso de herramientas como escuchas, el lugar donde podría hallarse. Eso terminó con la ubicación definitiva de este señor”, describió.

Gómez también aclaró cuáles eran los casos por los que la justicia buscaba a quien definió como un joven desestructurado.

“Había uno de su pareja, el otro de la infortunada Florencia y también el intento de homicidio del funcionario que estaba en el supermercado. Había algunos rumores o ideas de que podría haber participado en otros hechos pero hasta este momento, si hablara de que participó o no, estaría diciendo una cosa que no corresponde informar si no tengo todos los elementos”, afirmó.