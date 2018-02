El “ocupante ilegal” que increpó a Vázquez y fue “escrachado” en Presidencia Presidencia publicó este martes como nota principal en la portada de su página web información sobre Gabriel Arrieta, el integrante de la Mesa de Colonos que discutió con Tabaré Vázquez el lunes frente al Ministerio de Ganadería.

Actualizado: 21 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

La inusual y polémica nota de Presidencia aportó datos de deudas de Arrieta con el Instituto Nacional de Colonización (INC) y afirma que esos incumplimientos ya se están dirimiendo en la Justicia. La publicación de esta información fue cuestionada por varios actores políticos y legales porque podría violar la protección de datos personales, además de los secretos bancarios y tributarios.

Arrieta es ocupante de tierras de Colonización en Kiyú, San José, publicó Presidencia.

Jaqueline Gómez, presidenta del INC, dijo a Canal 12 que en realidad Arrieta no es un colono. “Esta persona además de ser un ocupante de tierras, o sea no ser un colono formal sino un ocupante ilegal, realiza medianería, se financia con la plata del trabajo de otros, y ha tenido un conjunto de incumplimientos y hoy sin ninguna duda está en etapa judicial, de entrega del predio que está ocupando”, afirmó.

“Lo que la política de tierras de colonización no puede permitir es la ocupación de tierras ni los deudores contumaces”, agregó.