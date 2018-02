Newsome: Un nacionalizado que para la FUBB no es nacional

En el draft que se hará el 23 de marzo los ocho equipos que disputarán el título de la Liga podrán incorporar otro basquetbolista que haya jugado en un club que no llegó a los playoffs.

La intención es que los clubes se potencien de cara a la última parte del torneo y que los jugadores elegidos puedan seguir en actividad. Uno de los más requeridos por sus condiciones y su trayectoria sería Reque Newsome.

Pero el Consejo de Liga decidió que solo podrán participar del draft jugadores nacidos en Uruguay. De esta manera Newsome, que hace ocho años juega como ficha nacional y defendió a la selección uruguaya, no estará entre los elegibles.

Según informa Urubasket la interpretación que se hizo del reglamento es que en ese texto se dice "podrán incorporar una nueva ficha nacional" y más adelante señala que "solo podrán ser electos aquellos jugadores nacionales que hayan disputado la presente Liga Uruguaya".

Newsome criticó la decisión desde su cuenta de Twitter. Allí se preguntó si algún representante de la Federación Uruguaya de Básquetbol podría explicarle “los motivos y la lógica” por la que se lo excluía.

En otro tuit ironizó: “Para el equipo nacional estoy bien, ficha nacional bárbaro. Suficiente nacional para el draft no soy”.

No where does it says nacionalizados can't participate nor does it say only players born in Uruguay. Equipo NACIONAL estoy bien, fecha NACIONAL bárbaro. Suficiente NACIONAL por el draft no soy. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/ToxUVqlh3O