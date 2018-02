Un pastor frente a la ideología de género: “es riesgoso asociar lo natural con lo moral” El pastor metodista Raúl Sosa explicó en No toquen nada por qué considera que la postura del cardenal Daniel Sturla y el pastor Jorge Márquez sobre la ideología de género es, en realidad, ideológica.

Actualizado: 23 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Sosa escribió a principios de febrero un texto titulado “Carta pastoral sobre 'ideología de género'”, donde se cuestiona el discurso desarrollado sobre ese tema por Márquez, de la Iglesia Misión Vida, y por Sturla, cabeza de la Iglesia Católica en Uruguay.

El pastor metodista habló de que esto parte de percibir como ideología las concepciones diferentes a como nos hemos formado.

“La mayoría de las veces opera sin que nos demos cuenta porque es lo que hemos recibido, en lo que nos hemos ido formando”, dijo. En ese sentido, “este mecanismo es percibir como ideología lo que se le opone o está más allá de la comprensión. Yo digo en la carta que un fenómeno que sucede con las ideologías es que inconscientemente se desvisten de ideología y se considera la lógica única, la verdad, en tanto reviste de ideología lo que está fuera de su marco de comprensión y de su visión”, analizó el pastor.

En la entrevista con No toquen nada, Sosa dijo que se sorprendió por la repercusión de la carta que fue escrita pensando en la reflexión interna de la Iglesia Metodista del Uruguay.

El pastor protestante también desarrolló su idea de por qué es peligroso que las iglesias del cristianismo utilicen la idea del órden natural para combatir lo que llaman “ideología de género”.

Esa visión “comprende la naturaleza como algo establecido y de alguna manera inmodificable. Eso me parece que es una falsa comprensión de la naturaleza”, dijo.

Para Sosa, si algo caracteriza a la naturaleza es que está en movimiento, que es cambiante. “Esta visión de la naturaleza como orden por lo general responde a una cosmovisión que es temporal”, afirmó.

Citando al filósofo e historiador, Thoman Khun, con su obra “La estructura de las revoluciones científicas”, Sosa consideró que el conocimiento científico, nuestra visión de la naturaleza, responde a paradigmas que cambian. “Por eso allá atrás en el tiempo, cuando la Iglesia lo condenó a Galielo, lo condenó desde un paradigma que después sabemos que es cambiable”, recordó

Sosa también dijo que es riesgoso cuando se asocia lo natural con lo moral.

“Detrás del orden natural se esconde una identificación riesgosa y es identificar lo natural con lo moral. Y lo antinatural con lo inmoral. Hay muchas cosas que están en la naturaleza, por ejemplo la evolución de las especies, el pez grande se come al chico, de una manera grosera, eso es perfectamente natural pero no lo hace moral. Y las cosas que son antinaturales no necesariamente son inmorales. Muchas veces detrás de este orden aparece esta sinonimia entre dos conceptos que deben ser distinguidos y que aparecen juntos de manera camuflada”, afirmó.

