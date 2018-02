Juan Mata quiere usar el fútbol para cambiar el mundo El futbolista español Juan Mata quiere usar el fútbol para mejorar el mundo y lidera una iniciativa para que sus compañeros den una cantidad fija de su salario a fines benéficos.

Actualizado: 23 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

El jugador del Manchester United inglés, campeón del mundo en 2010, quiere convertir su proyecto "Common Goal" (objetivo común, gol común) en el "mayor equipo de fútbol del mundo", dijo en una entrevista con la AFP .

Hasta ahora, 34 futbolistas, entre ellos el alemán campeón mundial Mats Hummels y el italiano Giorgio Chiellini, así como el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin, se han comprometido con Common Goal, un proyecto liderado por Mata y gestionado por la organización no gubernamental "streetfootballworld".

El uno por ciento fijo que aporta Mata ayuda a la Fundación OSCAR, con sede en India, que promueve la educación a través del fútbol, a un proyecto de igualdad de género en Colombia y el resto va a un fondo general.

El internacional español habló con la AFP después de visitar dos escuelas primarias en una zona humilde del noroeste de Inglaterra, en el marco del trabajo que realiza la Fundación Manchester United.

"La curiosidad me metió en ello", explicó el centrocampista de 29 años, sobre su proyecto benéfico. "Alguien tenía que iniciarlo, y Jurgen (Griesbeck, el fundador de streetfootballworld) y yo dijimos 'empecemos y veamos cómo reacciona la gente'. Y han reaccionado bien".

"No se trata de mí. Se trata de ser el club de fútbol más grande del mundo".

"Sólo conmigo no iría muy lejos. En el fútbol es muy importante mantener lazos de equipo y buen ánimo, y más aún con Common Goal".

Mata, que también está estudiando dos grados universitarios, dice que está contento con la respuesta recibida hasta ahora, aunque no haya conseguido todavía el apoyo de una superestrella mundial.

"La gente tiende a pensar en aquellos que no están y yo prefiero hablar de quienes tuvieron el coraje de llamar voluntariamente y ser parte de él. Estoy muy orgulloso de ellos", aseguró.

"Siento que es algo necesario y justo con el mundo".

Vivir en una burbuja

Mata, que ganó la Champions League con el Chelsea en 2012, ha admitido alguna vez que los futbolistas viven en una "burbuja", pero entiende que a veces se olviden de sus orígenes.

"No es fácil cuando tienes 20, 21 años", estimó.

"Imagínate que juegas para un club como el Manchester United, empiezas a hacerte famoso, empiezas a conseguir algo de dinero. No estamos preparados para eso a esa edad, así que es difícil mantener los pies en el suelo y pensar 'OK, vamos a seguir así, no nos olvidemos de donde vengo".

Mata atribuye su veta filantrópica a su familia.

"Common Goal viene de mi educación y de mi familia", dice.

"Me enseñaron cosas, mis padres, mi hermana, mi abuelo, que tuvo mucha influencia en mi vida personal y profesional".

"Era fantástico", dice de su abuelo, que murió el año pasado. "Todo el mundo lo quería tanto".

"Y que él viviera tantas finales, momentos felices, me hace sentir feliz conmigo mismo. Definitivamente fue y sigue siendo una gran influencia en mi vida y en la vida de mi familia".

Mata se sintió profundamente impactado por una visita que él y su novia hicieron a la Fundación OSCAR en Bombay el año pasado y que dio pie a una exposición fotográfica en Manchester.

"Experimenté algunos momentos difíciles", recordó. "Cuando ves la situación en la que vive mucha gente, y los extremos entre los ricos y los pobres, en lo que se refiere al dinero, es difícil de soportar".

"Pero fue una gran experiencia sentir lo espiritualmente ricos que son".

El fútbol sigue siendo la gran pasión de Mata, pero cada vez más como una herramienta para el cambio social.

"Es algo que siempre quise hacer, usar el poder del fútbol para bien".

Para obtener más información sobre el proyecto, visite www.common-goal.org.

