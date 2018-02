“No hablé de contrario con respecto al presidente”, aclaró dirigente de los autoconvocados Álvaro Rivas, dirigente del movimiento Un solo Uruguay, dijo que al hablar de “contrarios” en el audio que se viralizó esta semana no se refería al presidente Tabaré Vázquez. “Usé un término que uso habitualmente, me encanta el fútbol”, relativizó.

Actualizado: 23 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Rivas no cuestionó que se haya viralizado el audio pero sí lamentó que se saque de contexto. “Este movimiento nunca ha tenido nada que ocultar y nos hemos manejado permanentemente por los grupos de whatsapp”; afirmó.

El audio había sido envido por él en un grupo de whatsapp de productores. Allí algunos estaban cuestionando el comunicado que emitió el movimiento desmarcándose de los productores que tuvieron una discusión con el presidente Tabaré Vázquez a la salida de una reunión en el Ministerio de Ganadería, este lunes. Rivas decía allí: “el contrario no está acá adentro”.

“Es como cuando uno está hablando en la cocina con su familia, habla de otra manera, en otros términos”, dijo Rivas en No toquen nada este viernes.

Contó que en el grupo había tres o cuatro personas que estaban muy dolidas por la dureza del comunicado. Algunas de ellas eran allegadas a los productores que tuvieron el intercambio con el presidente y estaban cuestionando a los integrantes de la Mesa de Coordinación de Un solo Uruguay.

“Yo le mando ese audio para marcarles la cancha”, señaló. “Usé un término que uso habitualmente, me encanta el fútbol y lo uso de continuo. 'El contrario no está acá adentro'. Pero no hablando de contrario con respecto al presidente, no tiene nada que ver”, agregó.

Rivas dijo que están acostumbrados a los audios que se viralizan porque el movimiento siempre se ha manejado a través de esa red social. Además, en los grupos donde se dan las conversaciones hay periodistas, políticos del Frente Amplio y también de la oposición.

“Acá básicamente hay un conflicto de intereses, dos visiones contrapuestas. Una parte que está reclamando, que está poniendo visiones sobre la mesa y del otro lado está quien tiene que administrar, quien tiene que evaluarlo, quien toma medidas. Me refería a eso”, aclaró.

El reclamo era el de no “pegarse” entre ellos pero se le dio otra magnitud.

“Uno tiene que aprender, yo no soy político, no estoy por temas políticos y obvimente tengo que aprender a que hay que tener cuidado por cómo se sacan de contexto las cosas. De cualquier manera, yo reivindico que este movimiento nunca ha tenido nada que ocultar y nos hemos manejado permanentemente por los grupos de whatsapp, sabiendo que hay periodistas, sabiendo que hay gente del partido de gobierno y de los otros también”, afirmó.