Cuevas tiró su raqueta a la tribuna en su derrota en Río

Cuevas perdió con el chileno Nicolás Jarry en cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro por 7-5 y 6-3.

Lo particular del partido fue que tras perder un punto, el salteño tiró su raqueta con fuerza hacia atrás, haciendo que esta fuera atrapada por una persona de la tribuna.

When you've had enough of the old racquet! 😂 #RioOpen13 pic.twitter.com/W7Cjm7k5Fv

Con este punto sentenció el partido el chileno Jarry contra Cuevas.

The amazing week of @NicoJarry continues in Rio. 👌



He's into his first #ATP semi-final with a 7-5, 6-3 victory over Pablo Cuevas. #RioOpen2018 pic.twitter.com/i1M1yyp4ct