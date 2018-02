Para Nin Novoa, “nadie de izquierda puede sentirse representado” por Maduro El canciller Rodolfo Nin Novoa defendió el voto de Uruguay en la OEA en favor del pedido de postergación de las elecciones en Venezuela. Esa decisión fue criticada desde la interna del Frente Amplio.

Actualizado: 27 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

“Aunque algunos gobernantes se definan de izquierda, tienen posiciones que no son de izquierda. A mí no me representan y creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas actitudes”, dijo el canciller en una referencia al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Nin Novoa luego realizó varias preguntas en las que refirió a la situación venezolana. “¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos, con un Poder Judicial que además responde a las directivas de un Poder Ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos políticos proscriptos? Yo creo que no. Y bueno, lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco”, respondió.

Las declaraciones de Nin fueron contestadas desde la interna del Frente Amplio por varios actores. Uno fue el senador y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo.

“Esto contraría la resolución del Frente Amplio que el año pasado saludaba la convocatoria a elecciones. Ahora se convocó a elecciones pero dicen que no... bueno, vaya a saber qué otros argumentos hay. Creo que claramente se está cediendo a presiones internacionales, las presiones del imperialismo, el nefasto papel que está jugando Almagro”, dijo Castillo.

El dirigente comunista pidió que se demuestre que hay partidos políticos o candidatos proscriptos en Venezuela. Y luego respondió directamente a Nin Novoa.

“¿Decirnos 'nadie que se precie de izquierda...?' ¡A nosotros, los comunistas, no! A nosotros los comunistas que nos vengan a dar lecciones de antiimperialismo, ¡no!”, afirmó.

También contestó la senadora Constanza Moreira, cuyo sector cuestionó el fin de semana la postura del gobierno uruguayo en respaldo a la resolución de la OEA que pedía el aplazamiento de las elecciones en Venezuela.

La senadora de Casa Grande dijo que hay una parte de la declaración que es “compartible” ya que reclama elecciones con garantías y que se permita la presencia de observadores internacionales.

Sin embargo, dijo que no le parece de recibo que “la OEA junto con la oposición en Venezuela empiece a condicionar el calendario electoral”.

Moreira recordó que la OEA solo condenó a Cuba en 1962. En cambio, nunca condenó a ninguna de las dictaduras de la década de los setenta en América Latina.

"No creo que la OEA hoy tenga autoridad moral para reclamarle a Venezuela estas cosas, no para reclamarle a Brasil, a la propia Honduras que estuvo una semana para decidir el escrutinio, a Colombia donde el proceso de paz naufraga todos los días como consecuencia de los asesinatos de líderes políticos. La OEA tiene que ser ecuánime, si no es ecuánime seguimos en la Guerra Fría. Si esto que está pasando en Venezuela lo hace un gobierno de derecha, la OEA no dice nada. Pero como es un gobierno de izquierda, dice algo”, criticó.