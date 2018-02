Votan venias para ASSE tras “señal muy relevante” de hacer concursos para dirigir hospitales El Senado votó las venias para los nuevos representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE): Marcos Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez.

Actualizado: 28 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, alternó en sala argumentos a favor de la venia para la nueva dirección con críticas al gobierno y dijo que votaba porque confía en que el nuevo directorio va a ser diferente a lo anterior.

“Nos agarramos del anuncio del nuevo presidente, el exsenador Marcos Carámbula, de que nombrará los nuevos directores de hospitales por concurso. Me parece una señal muy relevante que contrasta con el triste papel de la anterior presidenta que cuando se le cuestionó esto, defendió los nombramientos a dedo porque lo hacían antes los blancos y los colorados. Una patética excusa de quienes se suponen que venían a hacer las cosas de diferente manera”, dijo Mieres.

El colorado Pedro Bordaberry cuestionó al gobierno por no hacerle lugar a la oposición en el Directorio de ASSE aunque aclaró que no reclama un cargo en este momento.

“Yo no lo voy a reclamar porque va a quedar como que estamos pidiendo un carguito, no queremos eso. Solamente destaco que si la oposición estuviera en el Directorio de ASSE, ese director que metió a la novia del hijo, no se hubiera animado a hacerlo por la mera posibilidad de que se enterara ese director que estaba controlando y se supiera”, afirmó.

El colorado José Amorín dijo que había que hablar de la gestión de Susana Muñiz en ASSE porque el cambio era necesario.

“Por supuesto que después de esta gestión llena de corrupción y corruptelas nosotros tenemos que estar con los ojos más abiertos”, señaló.

El frenteamplista Enrique Pintado se quejó de esa actitud de la oposición, dijo que la convocatoria era por las venias y se desvió el tema a las críticas de la gestión anterior. “Todo eso estamos dispuestos a discutirlo pero no es el tema que nos convoca hoy”, dijo.

Producción: José Benítez