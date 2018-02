“Despacito, te lo vamos a meter todito“ El presidente venezolano Nicolás Maduro improvisó una versión de "Despacito" para atacar a la oposición.

Maduro le dedicó una versión de Despacito al diputado opositor Henry Ramos Allup.

"Suavecito, para que entre despacito, y te entre bien la idea que he descrito", cantó Maduro. "Despacito, te lo vamos a meter todito, 10 millones de votos por el buche, despacito", siguió.

En julio de 2017 el gobierno venezolano había lanzado una versión de Despacito para promover la Constituyente. "Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente, tiéndenles la mano hoy mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente. Despacito, ejerce tu voto en vez de las balas, ve con tus ideas siempre en paz y en calma", decía la canción.

Esa versión fue criticada por Luis Fonsi y Daddy Yankee debido al uso "ilegal" y "nefasto". "En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado, el uso o cambio de la letra de Despacito para fines políticos", expresó Fonsi. "Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela", escribió Daddy Yankee.