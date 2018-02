“Algunos siguen pensando que el usuario tiene que acatar lo que dice el médico” Las dos organizaciones de usuarios de la salud con representación en los directorios de ASSE y la Junta Nacional de la Salud (Junasa) quieren que el Ministerio de Salud Pública penalice a las instituciones que no garantizan la participación social.

Actualizado: 28 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

“Si hay un sanatorio, un hospital, que no hace funcionar su consejo consultivo, que no eleva las actas a donde debe hacerlo o no se ve un trabajo realmente de integración, que eso se valore con un costo. Este es un cambio cultural profundo, que está relacionado con la cabeza de la gente, y si no hay algo, una penalización que provoque la necesidad de hacerlo, va a costar”, dijo a 180 Ivonne Lima, del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada.

La participación de los usuarios en organismos de gestión de la salud tiene 10 años. El derecho a formar parte de los directorios fue establecido por la ley 18.211 de 2007 que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Sin embargo, las representantes dijeron que hay lugares en los que todavía no son reconocidos.

“Algunos siguen pensando que el usuario tiene que acatar lo que dice el médico y desde ese punto de vista no te toman en cuenta. Pero en general, los médicos y directores están en este momento reconociendo a los usuarios y tratando de trabajar junto con ellos”, sostuvo Cristina Nápoli, del Espacio Participativo de Usuarios de la Salud.

“La mayor queja que nosotros sentimos es que el funcionario que está del otro lado piensa que le está haciendo un favor al usuario y que no está allí para resolver los problemas que la persona está planteando”, agregó Lima.

Los movimientos también proponen que la elección de sus representantes sea por voto directo de la ciudadanía, en una elección similar a la de los representantes sociales del Banco de Previsión Social.

“Nosotros no queremos más que sea por designación directa, así como abogamos también para que los directores de los hospitales y del primer nivel de atención de salud sea por concurso. Hay algunos parlamentarios que no están de acuerdo con la representación social en las direcciones ni de ASSE y Junasa, y que esos cargos sean de la oposición, que el control social no lo hagan los usuarios y trabajadores”, dijo la presidenta del Movimiento Nacional de Usuarios.