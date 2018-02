Enfermedades Raras: cine a beneficio para concientizar El 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y la Fundación Uruguaya para la Investigación de Enfermedades Raras (Fupier) busca concientizar sobre estas patologías poco frecuentes.

Actualizado: 28 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Las enfermedades raras, también llamadas “poco frecuentes”, tienen una baja incidencia en la población, siempre a menos de uno cada 2.000 habitantes. Sin embargo, todas juntas suman 7.000 enfermedades y afectan aproximadamente a 300 millones de personas en el mundo.

La situación en Uruguay no está clara dado que el país no posee estadísticas al respecto pero se calcula, de acuerdo a datos internacionales, que podrían alcanzar a 200.000 uruguayos, la mayoría sin diagnóstico.

Este año, la campaña para concientizar incluye diversas actividades: encuentros de familiares y amigos de personas con enfermedades raras, un seminario online a cargo del Comité Científico de la Fupier y una función de cine a beneficio.

La película que proyectarán es “Extraordinario”, que expone la vida de un niño afectado y su familia en un tono sarcástico y positivo. La función es a las 19.30 horas en Moviecenter y las entradas se pueden comprar en Redpagos o a través de Oca. Hay más información en la web o la cuenta de Facebook de Fupier.

En el trailer de la película se ve al protagonista antes de comenzar las clases de quinto año, algo que “como nunca he estado en una escuela de verdad estoy totalmente aterrado”. Luego añade: “Sé que no soy un niño común y corriente, he tenido 27 cirugías; me han ayudado a respirar, a ver bien, a oír sin aparatos, pero ninguna me hace lucir común y corriente”.

La fundación emitió un comunicado en el que sostiene que “si bien ha habido un gran progreso en la investigación, es necesario avanzar mucho más, ya que la investigación constituye la única salida para mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como para poder obtener un tratamiento y una posible cura, hoy inexistente”.

Las enfermedades raras tienen algunas características comunes: 80% son de origen genético, 75% afecta a niños y 30 % de ellos mueren antes de cumplir los 5 de edad.

Las enfermedades perjudican las capacidades físicas, sensoriales, comportamentales y habilidades mentales de quienes las padecen. La amplia diversidad de desórdenes y síntomas que varían de una enfermedad a otra y de un paciente a otro, incluso si sufren la misma enfermedad, complica los diagnósticos. Además, muchas veces hay síntomas comunes que esconden enfermedades raras por detrás y eso demora los diagnósticos.