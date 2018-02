Vilar dijo que si Lacalle Pou le pide que haga una cadena, lo haría “con mucho gusto” Fernando Vilar, el comunicador elegido por Tabaré Vázquez para leer la cadena nacional de este martes, dio detalles de la grabación del mensaje en Buscadores, el programa en el que participa como panelista en TNU.

Actualizado: 28 de febrero de 2018 | Por: Redacción 180

Este martes sorprendió la presencia del comunicador Fernando Vilar, expresentador de Telenoche, estuviera al frente de la cadena nacional que el gobierno realizó para responder al movimiento Un solo Uruguay.

Vilar contó que grabó el mensaje de 27 minutos en una sola toma pese a que en el lugar donde se filmó había ruidos externos. También contó que en un momento se rió de una seña que le hicieron detrás de cámara y que ese gesto quedó. No contó cuál fue la seña.

Vilar dijo que si el Partido Colorado lo llamara para que leyera un comunicado, lo haría. Y fue más allá.

“Si mañana Luis Lacalle Pou es presidente y me dice 'Fernando, necesito que la cadena la haga un periodista y se me ocurrió que ya que lo hiciste con Vázquez quiero que lo hagas conmigo'. ¿Cómo no? Con mucho gusto”, dijo que le respondería.

Bromeando con su fanatismo con Peñarol y con la inauguración que condujo del Estadio Campéon del Siglo, dijo que también haría un evento para Nacional. “Lo voy a hacer mejor que Pettinati”, bromeó.

Afirmó que no le gusta hablar de si cobró por es un tema personal.

“Me llaman porque a lo mejor algo bien hago, en el mundo, en la vida. Comunico bien. Capto la atención de las personas. Después me pegarán... yo qué sé”, afirmó.