Tenfield deja de hacerle notas a Cayó la cabra porque lo critica en un cuplé Cayó la cabra critica en un cuplé a Francisco Casal, Tenfield y al ex presidente, José Mujica. Por eso la empresa dejó de hacerle entrevistas y los televisó a las tres de la mañana. La Mojigata y Marcel Keoroglián respaldaron a la murga.

Actualizado: 01 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Cayó la cabra dedica unos minutos a la situación de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y a la lucha de los jugadores #MásUnidosQueNunca.

En el cuplé sugieren que Casal “maneja los hilos”, aseguran que Mujica juega a favor del empresario y que el comentarista Juan Carlos Scelza opera en contra de los jugadores.

Con la música de la canción No te puedo matar, de Buitres, cantan: “Llevo mucho tiempo esperando este momento pero no, no te puedo sacar. Hago el hashtag, armo las pancartas, no las firman, no te puedo sacar. Suárez retuitea, al toque habla Scelza, dicen que anda bajo aunque haga seis goles, y no hay caso, no te puedo sacar. Y también está mm manejando bien los hilos, como siempre mm está pero no está. Viene el Pepe a mediar dice que es imparcial que confiemos en su neutral incidir, pero es más creíble escuchar que son caseras las milangas de la mamá de Godín”. En el momento en el que la murga expresa "mm" refiere a Casal.

La respuesta de Tenfield fue dejar de hacerle notas a los integrantes de una de las murgas que definirán la categoría. Además, la empresa decidió alterar el orden de su transmisión para que la actuación de Cayó la cabra recién se viera pasadas las tres de la mañana.

La única referencia que hizo la murga a la situación fue una ironía de Maximiliano Tuala en la liguilla. “Pasé por al lado de la “Peke” y no me preguntó sensaciones. Algo estará pasando”.

La Mojigata salió a respaldar a Cayó la cabra. “La empresa Tenfield, poseedora de los derechos de imagen del Carnaval Uruguayo, ha decidido, una vez más, acudir a la censura, dificultando el acceso a transmisiones o directamente silenciando las voces que le son molestas, en esta oportunidad, la del conjunto Cayó La Cabra. Murga La Mojigata hace público su repudio ante estos hechos, sean ejercidos por la empresa dueña de los derechos de televisación, por cualquier institución, agrupación o persona que pudiera obstaculizar la interacción entre el público y los conjuntos participantes. Porque son éstos los dos elementos que nunca han faltado para que el Carnaval exista, y como tales, los únicos imprescindibles, sin los cuales ninguna otra institución, empresa u organismo participante tiene razón alguna de ser”, dice el comunicado que publicaron en Facebook.

Keoroglián también se expresó a través de las redes. “No le hacen notas a Cayó la cabra, que no nos hagan a ninguno. Hasta cuando nos van a meter el dedo? Después nos subimos al escenario a florear valores y no somos capaces de defendernos entre nosotros? Aguanten las cabras”, escribió en Twitter.

