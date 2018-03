Las redes sociales conocen mucho al usuario y lo cuidan poco “Lo que Facebook o Twitter muestran no está pensado para maximizar la felicidad sino el tiempo de uso, aún si lo que aparece provoca enojo. Todo lo que importa es que te quedes”, dijo a No toquen nada el científico de datos Marcelo Rinesi.

Rinesi es director de Tecnología del Instituto para la Ética y las Tecnologías Emergentes de Connecticut, Estados Unidos. Su mirada sobre las redes sociales resalta las diferencias entre el conocimiento acumulado detrás de los mensajes emitidos por televisión y la inmensa masa de datos que respalda cada comunicación en redes.

“Las redes sociales son potencialmente mucho más poderosas y ponen más peso en el humano como receptor. En la televisión se apunta a la media porque se espera que lo vean todos. En redes sociales se puede hacer un mensaje extremadamente individual y recién estamos en el principio de eso. En unos años no veremos más noticias apuntadas a nuestro grupo social sino exactamente dirigidas a nosotros en ese momento”, explicó Rinesi.

El experto sostuvo que esa capacidad exige mejor percepción y espíritu crítico de parte de la audiencia porque las formas de interpretar y juzgar lo que llega por radio, televisión y diarios son insuficientes. La diferencia con las redes sociales está en el “poder cognitivo que hay detrás de cada página que vemos”, explicó.

Según Rinesi, el desafío no pasa por entender la tecnología sino en cambiar la idea que cada página de internet ya existe de antes que la visitemos. El científico propone entenderlo como algo construido especialmente para cada usuario.

“La publicidad que el usuario visualiza está relacionada con lo que vio y lo que hizo antes. Eso incluye lo que hicimos anoche, por ejemplo. Hay que tener una actitud de vigilancia contra algo que sabe mucho de nosotros y puede tener motivaciones que no conocemos. No estamos acostumbrados a algo tan activo”, sintetizó.

A pesar de la alerta, Rinesi dijo que los nuevos medios tienen mucha influencia al principio pero luego las sociedades se acostumbran. Por ejemplo, Rinesi citó que “el teatro causó preocupación por su influencia en las personas. Con internet pasa lo mismo, estamos con las defensas bajas y nos vamos a acostumbrar. La pregunta es cuándo vamos a aprender y en qué equilibrio vamos a quedar”.

Una relación abusiva

Rinesi detalló que las redes sociales no están pensadas para que el usuario vea lo que quiere sino para que se quede en la plataforma e interactúe. Una analogía “muy fuerte” para explicar este diseño son las relaciones abusivas interpersonales: “vos no te quedás porque la estás pasando bien y la otra persona no hace las cosas para que la pases bien sino para que te quedes”.

Traducido al accionar de las redes sociales, “Lo que Facebook o Twitter muestran no está pensado para maximizar una métrica de tu felicidad sino el tiempo de uso, aún si lo que aparece son escenas violentas que provocan enojo. Todo lo que importa es que te quedes”, concluyó Rinesi.