De goleador a delantero total, cómo Guardiola transformó a Sergio Agüero De pasar momentos complicados la temporada pasada a atravesar la mejor etapa de su carrera: Con Pep Guardiola en el banquillo Sergio Agüero ha pasado a sus 29 años de ser un excelente goleador a convertirse en un delantero total, la pieza definitiva en la maquinaria del City.

Actualizado: 06 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

En la víspera del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones (miércoles 19h45 GMT), el punta argentino está a punto de alcanzar los 200 goles con el City, donde ya se ha convertido en una de las leyendas del club.

El perfeccionista Guardiola confía ciegamente en el 'Kun'. Una imagen lo refleja: el pasado domingo, cuando el pitido final sonó en el Etihad Stadium tras la victoria del líder intratable de la Premier League contra el Chelsea (1-0), el técnico catalán se precipitó sobre el argentino para abrazarlo... y, sin embargo, el 'Kun' no había marcado.

"Desde hace uno o dos meses, es el mejor Sergio que he visto nunca", explicó Guardiola tras el partido. "No solo marca goles, nunca pierde la pelota. Crea movimientos con sus desmarques, es el primero en presionar arriba para ayudar a los otros jugadores a jugar más cómodos", justificó.

"¡Estoy tan contento!", se entusiasmó Guardiola. "Ok, no ha marcado, pero no es un problema. volverá a marcar".

A base de fuerza de voluntad, sin hacer ruido, sin quejas, el argentino ha reconquistado a su técnico, después de una primera temporada en la que 'sufrió' la aparición estelar del brasileño Gabriel Jesus.

Tras los casi tres meses de ausencia por lesión del brasileño esta temporada, Guardiola solo tiene ojos para su delantero argentino... y éste le ha devuelto la confianza con una temporada excepcional.

Por ello no es extraño que los dirigentes del club se retirasen finalmente de la carrera por fichar a Alexis Sánchez. Cuando uno tiene a Agüero y un equipo que funciona como un reloj,

¿para qué comprometer el equilibrio del grupo con el fichaje del chileño a precio de oro?

Repleto de confianza, el ya máximo goleador de la historia del 'City' suma 21 goles en 24 partidos de campeonato esta temporada, con otros cuatro en seis partidos de Champions, para un total de 33 contando todas las competiciones, además de siete pases de gol.

Quedan aún nueve jornadas de Premier League y unas lindas expectativas por delante en Europa, pero el balance del porteño ya es mejor que los 33 goles y 6 asistencias de la pasada temporada.

"Estoy realmente contento", confió el jugador recientemente a la emisora española Cadena Ser.

"He tenido muchos entrenadores y todos con diferentes ideas y obviamente con diferentes tácticas... pero la verdad es que sí", respondió cuando le preguntaron si Guardiola era el mejor técnico que había tenido.

"En el primer año, en ciertos momentos, no nos adaptamos. Pero este año, todos hemos aprendido de la temporada pasada. Creo que hemos entendido lo que quiere, cómo construir desde atrás, los movimientos, y esto hace las cosas más fáciles en la cancha", añadió.

"Si continuamos así, vamos a tener una bella oportunidad", estimó Agüero. "El club ha invertido mucho dinero para ganar la Liga de Campeones. Con un poco de suerte, será nuestro año".

A nivel personal, en todo caso, ya lo es para Agüero. Y en 100 días le espera el Mundial de Rusia 2018, el gran reto de la Albiceleste.