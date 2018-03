House of Cards borró a Frank Underwood La serie House of Cards difundió un nuevo tráiler y borró las imágenes de Kevin Spacey en el papel de Frank Underwood de las redes sociales.

Actualizado: 06 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El tráiler dura menos de 30 segundos y muestra imágenes de la Casa Blanca con Claire Underwood en el sillón presidencial. La protagonista mira a la cámara y dice: "Esto es solo el inicio".

En Instagram, donde inicialmente se dio a conocer el nuevo tráiler, Netflix decidió borrar todas las imágenes anteriores, por lo que Frank Underwood (Kevin Spacey) desapareció.

Ahora los únicos contenidos son el adelanto de la última temporada y una imagen con la bandera de Estados Unidos al revés.

Spacey, ganador de dos premios Óscar, está acusado desde finales de octubre no solo de haber acosado y abusado hace años a dos actores jóvenes, menores de edad en el momento de los hechos, sino también de acosar en el set de la serie House of Cards. Por estas razones el actor fue despedido por Netflix. Además Scotland Yard abrió una investigación sobre dos denuncias de abuso sexual y varios casos de acoso en el teatro londinense The Old Vic, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015.