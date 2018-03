Grupo de fiscales reclama “mejorar el sistema y no estar atados a personalismos” La Directiva de la Asociación de Fiscales, encabezada por Brenda Puppo y Gustavo Zubía, quedó en minoría en la asamblea del gremio en sus propuestas sobre cómo enfrentar los problemas de implementación del nuevo Código del Proceso Penal.

Actualizado: 07 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El fiscal William Rosa, autor de las mociones que fueron las más votadas en la asamblea, dijo este miércoles en No toquen nada que no hay una polarización a la interna del gremio pero sí puntos de vista diferentes sobre cómo enfrentar los problemas.

“La institución tiene que tener cierto grado de tranquilidad hacia afuera. Nosotros hoy estamos en el ojo de la tormenta, con esta reforma que nos pone a la vanguardia de lo que es este cambio. A lo mejor puede verse como una falla en el sistema o incluso hacer mella en el sistema acusatorio que yo personalmente junto a muchos fiscales entendemos que está bien, que el cambio era deseado. Hay que corregir problemas que son serios y que urgen para trabajar mejor. Pero lo más importante es hacerlo a través de la negociación y que la Fiscalía General de la Nación nos dé respuestas a esos problemas”, dijo.

Rosa dijo que es verdad que muchos fiscales se han visto desbordados en sus jornadas de trabajo con el nuevo código, pero planteó matices respecto a la idea de que se necesita multiplicar varias veces el número de fiscales para corregir la situación, tal como sostuvo Zubía.

“Se necesitan fiscales pero se necesitan más fiscalías. Porque poner más fiscales y que los turnos continuen distribuidos de la misma manera, tal vez no es la solución. Otra situación es una idea de concepción en cuanto a qué es lo que tenemos que investigar los fiscales. Hay una inmensa mayoría de denuncias sobre la que no existen elementos para iniciar una investigación. Había 300 fiscales atrás de una computadora viendo todas las denuncias que hay en el país apretando un botón de 'archivo' y diciéndole a la víctima lo que ya sabe, que no se pudo identificar a las personas que participaron del hecho, que no hay cámaras, que no hay nada, que no hay de qué prenderse para iniciar una investigación. Lo que se necesita es atacar las investigaciones que pueden dar un resultado. Ahí necesitamos mejorar”, dijo.

Rosa dijo que el sistema informático del nuevo Código fue un problema al principio pero es, también, uno de los terrenos donde más se avanzó.

Respecto a la animosidad personal que podría existir de parte de algunos fiscales hacia el Fiscal de Corte, Rosa dijo que es importante pensar en los problemas en términos institucionales.

“Creo que todo el colectivo de los fiscales está en la misma lucha para que la tarea salga bien. No tendría que tener que ver con una persona. Si hay alguien que quiere imponer una situación de oposición a la persona del fiscal de Corte creo que no se debería dirimir dentro de lo gremial. Tenemos que apuntar a mejorar el sistema y no estar atados a personalismos”, afirmó.