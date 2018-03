Amazon promete acabar con extrañas “risas” de Alexa, su asistente de voz

Usuarios de los altavoces inteligentes que tienen el software de Alexa instalado han expresado -con bastante humor- en Twitter durante las últimas semanas sus miedos hacia los sonidos que emite el asistente de voz, que a veces parece reír de forma amenazante y sin razón aparente.

"Si Alexa se ríe de ti en tu cara, imagínate lo que dirá sobre ti a tus espaldas", dice un comentario en Twitter de @mattblaze.

Usuarios más intrigantes se preguntaban incluso si los miedos sobre la inteligencia artificial volviéndose en contra de los humanos están comenzando a materializarse.

Amazon dijo a la AFP que había investigado sobre lo que estaba ocurriendo y que descubrió que, en ocasiones, Alexa registra por error la frase "Alexa, ríe" y obedece.

"Estamos cambiando la frase por '¿Alexa, puedes reírte?', que es una formulación que es menos probable que registre tantos falsos positivos", dijo un vocero de Amazon a la AFP.

Además, Alexa será modificada para responder: "Claro, me puedo reír", antes de efectivamente hacerlo.

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp