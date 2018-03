Preparan una precuela de la serie “Los Soprano” Una productora estadounidense prepara una película cuya trama precede el inicio de la serie televisiva de culto "Los Soprano", dijo el jueves a la AFP una fuente cercana al tema, que confirmó la información divulgada por el sitio Deadline.

Actualizado: 08 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El estudio New Line Cinema, filial de Warner Bros, compró los derechos del guión, titulado "The Many Saints of Newark" (Los muchos santos de Newark) y escrito por el creador de "Los Soprano", David Chase, y por Lawrence Konner, guionista de cine y televisión.

La historia transcurre durante los años 60 en Nueva Jersey, bajo el telón de fondo de protestas raciales en la mayor ciudad del estado, Newark, precisó la fuente.

Trata sobre todo de las tensiones entre las comunidades afro-estadounidense e ítalo-estadounidense, aún más pronunciadas en el mundo del crimen organizado.

Los detalles del proyecto son mantenidos en secreto, pero varios personajes de la serie "Los Soprano" aparecerían en la película, dijo la fuente.

El actor James Gandolfini, el inolvidable Tony Soprano de la serie, falleció en junio de 2013 de un paro cardíaco a los 51 años. Pero como el filme precede a la serie, su personaje sería interpretado por un actor más joven.

David Chase, co-guionista, será también productor del filme y será consultado en el proceso de selección de un director, cuyo nombre aún se desconoce.

Difundida de 1999 a 2007 en la cadena de cable televisiva HBO, "Los Soprano" marcó un hito en la historia de las series de televisión.

La saga de esta familia mafiosa de Nueva Jersey, con su humor negro, un guión cuidadoso y personajes complejos fue el inicio de la nueva edad de oro de las series.

"Los Soprano", que tuvo seis temporadas y un total de 86 episodios, fue recompensada con 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, los trofeos de la televisión estadounidense.

(AFP)