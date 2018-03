New York Times publica obituarios de extraordinarias mujeres antes ignoradas La novelista Charlotte Bronte murió en 1855, la poeta Sylvia Plath en 1963 y la fotógrafa Diane Arbus en 1971. Siguiendo el adagio de que más vale tarde que nunca, el diario The New York Times publicó sus obituarios este jueves.

Actualizado: 08 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

MICHAEL COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP