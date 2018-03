Comisión parlamentaria investigará “por qué le perdonaron la deuda” a Tenfield El diputado Adrián Peña dijo a No toquen nada que se investigará por qué el gobierno de José Mujica le perdonó la deuda a la empresa de Francisco Casal. Además, se analizará la relación entre la administración de Tabaré Vázquez y Cutcsa.

Actualizado: 10 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Peña, diputado denunciante en la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de Partidos Políticos, habló con No toquen nada sobre la inclusión de Tenfield y Cutcsa entre las empresas que analizarán.

Tenfield

Respecto a la empresa propietaria de los derechos del fútbol uruguayo, Peña citó declaraciones de prensa de Sebastián Bauzá, expresidente de la AUF.

"Surgió rápidamente lo de Tenfield porque era un tema de estado público de inusitada gravedad por las declaraciones de Bauzá un sábado en El País, que dice 'hay una comisión que estudia esto en el Parlamento'. Yo lo leo y digo: 'el propio Bauzá dice que hay una comisión que estudia esto en el Parlamento y no se han fijado en esto, y tiene razón'. Empiezo a sumar elementos y hay un montón de razones por las cuales yo creo que ameritaba citar o establecer a esta empresa como objeto de estudio", señaló el legislador.

Para investigar la relación entre Tenfield y el gobierno de José Mujica "está citado todo el mundo". "Voy a tratar de tener toda la información sin tener que citar a Mujica. Si no me allanan el camino y no tengo las respuestas, habrá que citar a Mujica", dijo.

No toquen nada y 180 publicaron que existe un acuerdo en la comisión para no citar a expresidentes.

"Yo quiero ver las decisiones del gobierno en torno a Tenfield. Quizás no necesite que esté Mujica respondiendo y hasta distorsionando la sesión. Lo que necesito es por qué le perdonan la deuda, que me lo justifiquen, que me lo expliquen, que venga el departamento jurídico de aquel momento, que venga quien tenga que venir a explicarme por qué se perdona la deuda y que también la Impositiva me explique cuál fue todo el procedimiento", agregó.

"Es inédito que un expediente de la DGI sea cerrado en Presidencia de la República", dijo Peña en relación al trámite que siguió un litigio entre Casal y la DGI por una deuda que el organismo recaudador había estimado en unos cien millones de dólares. El gobierno de Mujica decidió archivar la denuncia con el argumento de evitar demandas millonarias del empresario.

La Comisión también investigará por qué Gustavo Torena, el Pato Celeste, tenía un despacho en Presidencia durante la gestión de Mujica. Torena no tenía ningún cargo oficial en el gobierno pero tuvo participación "en diferentes tipos de negocios".

Cutcsa

La comisión también tratará la relación del gobierno de Tabaré Vázquez con la empresa Cutcsa, a partir de la amistad entre el primer mandatario y el presidente de la empresa de transporte, Juan Salgado.

"Tabaré Vázquez designa a Salgado y Salgado es el principal asesor del presidente en una materia que es de su interés directo, porque es asesor en materia de logística, transporte, etcétera, etcétera, y dirige la empresa que ocupa el 65% del mercado de Montevideo. Entonces ya desde la designación hay un problema, porque el tipo tiene intereses en aquellas cosas sobre las que va a asesorar, intereses que no son marginales, son centrales de su negocio, de su empresa. Eso no está bueno. Yo no sé si desde el punto vista formal o legal hay inhibiciones de ese tipo, él no cobra, es honorario, pero no es buena cosa", señaló Peña.

"Yo creo que hay una serie de cuestiones en que Cutcsa ha sido beneficiada", afirmó.

"Si Raincoop no se funde, esto no se sabe públicamente: el sistema de transporte es regulado en extremo, entonces todo lo de tu negocio depende de decisiones del gobierno, ya sea departamentales o nacionales: el recorrido, el precio del boleto, tus líneas, el precio del combustible, los ómnibus que importas, cómo los pagás. Todo el negocio está regulado, tan regulado que vos no podés hablar del regulador", señaló el legislador.