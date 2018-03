Nacional le ganó a un Defensor fuera de sí Nacional derrotó 2 a 0 a Defensor con goles de Gonzalo Bergessio y Gonzalo Bueno. Al Tricolor le alcanzó con enfocarse en el juego mientras su rival estaba perturbado y pasado de rosca

Actualizado: 10 de marzo de 2018 | Por: Diego Muñoz

Nacional volvió a la victoria a tiempo. El equipo tuvo un rendimiento acorde a la exigencia y evidenció que debe ser la base del que juegue por Copa Libertadores ante Santos. Sin brillar, fue mucho más que su rival. Concentrado, llevó el juego al ritmo que más le convenía y sacó ventaja cuando se le presentó la oportunidad.

Defensor jamás se metió en el partido. Estuvo perturbado, malhumorado, sacado. Otra vez salió a jugar frente a un grande pasado de rosca. Como si ya no tuviera demasiadas muestras que ese no es el camino, el violeta no escarmienta. Desde el inicio está predispuesto a perder el control en cualquier momento.

En un partido de bajo nivel Nacional siempre se mostró mejor. Con Polenta como central y Oliva y Romero en el medio, el equipo adquirió consistencia defensiva. Pero le costó generar en ataque.

En Defensor no la tuvieron ni Cabrera ni Cardaccio y eso lo pagó el equipo. Raquítico en ofensiva, no inquietó nunca el arco de Conde.

Cuando De Pena se movió a la derecha y Bueno a la izquierda, Fucile se empezó a soltar con mayor frecuencia y el equipo levantó. Por el medio Zunino rompió líneas para acompañar a los delanteros. A los 32 llegó el 1 a 0. De Pena abrió para Fucile, el lateral puso un buen centro y Bergessio se metió entre medio de Correa y Maulella para meter un tremendo cabezazo.

Desconectado en ataque y mucho más preocupado en discutir con los rivales que en jugar, Defensor no respondió.

En el segundo tiempo el partido se mantuvo incambiado. El control de la pelota fue de Nacional. Fucile se soltó por la banda, Oliva se impuso en el medio, Zunino fue y vino tantas veces como fue necesario, Bergessio intimidó arriba.

En vez de jugar Defensor peleó. Simuló Suárez, pegaron Correa, Reyes y Cougo, discutieron todos.

A los 75 Oliva peleó un balón que derivó hacia el área y le quedó a Bueno, que definió con sutileza contra el palo para el 2 a 0 que le bajó la cortina al partido.