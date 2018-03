Datos personales: “sí a cualquier cosa” aunque “no tengo ni idea” El presidente de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, Federico Monteverde, dijo a No toquen nada que ante los términos y condiciones “se termina diciendo que sí a cualquier cosa ¿Qué hacen, después, los proveedores de apps con todos esos datos? Yo no sé, como usuario no tengo ni idea pero digo ‘dale, sí’”.

Actualizado: 12 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

AFP