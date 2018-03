Trump despide a su secretario de Estado

Un alto funcionario estadounidense dijo que el presidente quería reorganizar su equipo antes de las conversaciones con Corea del Norte.

"Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado. ¡Hará un trabajo fantástico!", tuiteó Trump. "¡Gracias Rex Tillerson por sus servicios!", agregó.

Para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Trump designó a Gina Haspel, una funcionaria de carrera de esa entidad y primera mujer designada para ese puesto.

Trump elogió a Pompeo, un ex oficial del ejército estadounidense y congresista que dirigió la CIA durante casi 14 meses, como "la persona adecuada para el trabajo en este momento crítico".

Tuvo pocas palabras de elogio para Tillerson, quien estaba de gira por África la semana pasada cuando Trump decidió aceptar una invitación para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-Un.

Después del anuncio, Tillerson suspendió su agenda por estar "indispuesto" y acortó su viaje para poder regresar a Washington.

La gestión del exdirector ejecutivo de Exxon como jefe de la diplomacia estadounidense fue con frecuencia marcada por rumores de que estaba a punto de ser expulsado.

