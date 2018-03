Proyecto sobre inmuebles vacíos “no es expropiatorio” El director nacional de Vivienda, Salvador Schelotto, dijo que el proyecto de ley de inmuebles vacíos y deteriorados en suelo urbano consolidado no es un proyecto expropiatorio.

Actualizado: 13 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Schelotto consideró esta mañana en No toquen nada que el proyecto que entró al Parlamento el año pasado tiene buenas chances de ser aprobado este año.

“Apunta no a un tema expropiatorio, confiscatorio ni a la estatización de las propiedades sino a un bien general, de índole colectivo, que es la utilización de los inmuebles urbanos, no importa por parte de quién", consideró. El texto prevé que el propietario pueda ser intimado a una buena utilización en caso que se lo identifique.

"Si esto no ocurre se inicia un proceso de venta judicial en un remate público donde el que adquiere el bien puede ser un particular o un organismo público. En ese caso, se establece un derecho de preferencia para la administración pública, en el caso que haya interés, por parte del Ministerio o la Agencia Nacional de Vivienda”, dijo Schelotto.

El director nacional de vivienda explicó que el proyecto es simple pero fue redactado con mucho cuidado para tomar en cuenta las garantías y la regulación de la propiedad privada en Uruguay.

Schelotto aclaró que el gobierno no presume mala intención de los propietarios en los casos de inmuebles vacíos y explicó cuál es el bien público que se busca proteger con el proyecto.

“Muchas veces ocurre que el propietario no existe o no tiene condiciones para conservar o utilizar bien un inmueble. Entonces, no es un factor de castigo o ejemplarizante sino aportar a la sociedad instrumentos que permitan utilizar mejor un patrimonio que es de todos que es el espacio urbano. Si bien la propiedad es privada, la construcción de la ciudad es una inversión de muchas generaciones y colectiva”, afirmó.