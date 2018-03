Diputados aprobó ley de vivienda presentada por Unidad Popular La cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de vivienda presentado por Unidad Popular con los votos de la oposición y del frenteamplista Darío Pérez.

Actualizado: 14 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El diputado Eduardo Rubio, impulsor del texto, dijo que el planteo no va contra en contra las políticas vigentes de vivienda sino que ntenta llenar un espacio que no contemplan.

"Pretende incorporar herramientas nuevas, no va contra ningún gobierno, ni este ni otro. Intenta proveer a quien esté en el gobierno de una herramienta más para cumplir con una política social de primer orden como es la política de vivienda", señaló.

La aprobación del proyecto fue posible gracias al voto del frenteamplsita Darío Pérez que se sumó a los legisladores de la oposición para darle mayoría en la votación.

Pérez dijo que apoyó un proyecto que tiene falencias.

"Apoyé este proyecto para que el sistema política, responsable primero de decisión al respecto, lo mastique, le dé mil vueltas, y sea consciente del problema que existe. Apoyé este proyecto que tiene falencias. Yo puedo coincidir con lo que dicen mis compañeros en muchas de las cosas y defectos que le adjudican a este proyecto, que no es perfecto, que entusiasma, pero que especialmente y quisiera decírselo a todos los que están en la barra y mirándolos a los ojos, que es de muy difícil concreción. Por supuesto que esto para mí me va a traer consecuencias políticas. A esta altura del campeonato no me va ni me viene, porque no estoy pensando en el traste mío.", expresó.

Desde el Partido Independiente, Iván Posada dijo que fue un ejercicio de discusión sobre la importancia del tema.

"Hoy no empezamos a solucionar nada. Hemos estado discutiendo y vamos a manifestar una intención, una voluntad política en determinado sentido. Pero sabemos que las voluntades políticas definitivas se construyen con las mayorías y fundamentalmente con los acuerdos entre todos los partidos políticos, particularmente con el partido de gobierno si se trata de impulsar y tratar de mejorar en este ámbito", dijo.

Desde el MPP, Alejandro Sánchez dijo que hay muchos programas pero el problema es la financiación.

"Es falso decir que los programas de vivienda no están llegando a la gente. Lo que pasa es que no tienen la dimensión que tienen que tener por falta de recursos económicos. Discutamos de recursos económicos si queremos construir soluciones de verdad. Ahora, si queremos levantar un centro con la necesidad de vivienda de la gente, bueno, discutamos de otras cosas", señaló.

Oscar de los Santos, el principal adversario político de Darío Pérez en la interna frenteamplista de Maldonado, también fue crítico del plan.

"La falsas expectativas, cuando se generan, ese plazo de cuatro años casi divino que no sé con qué se mide, no sé si están midiendo que va a ganar Lacalle Pou que hoy nos acompañó con su presencia extraordinaria y que varios legisladores hicieron mención, piensa que va a dedicar en el presupuesto más recursos que el Frente Amplio, está bien, lo veremos en la discusión próxima del punto de vista programático y electoral, pero expectativas sobre la próxima elección no vamos a crear", expresó.

Darío Pérez fue el único diputado del FA que votó el proyecto y se emocionó.

"Yo no lo sufrí ni lo viví en mi carne pero sí lo sufrí y lo viví como ser humano acompañando esa gente. Costó mucho sacrificio, enormes sacrificios, y un día lo que era dolor y sufrimiento, lo que era entrar a una casa que era una heladera en invierno y un horno en el verano, donde la ropa estaba amontonada en cajas de cartón", recordó.

Pérez dijo que la culpa es del capitalismo que genera inequidad. "La social democracia anda bien cuando hay excedente en la economía, pero tiene por razones diferentes a los conservadores o a la derecha conflicto cuando tiene que elegir cómo y de qué manera repartir recursos cuando la balanza es negativa", afirmó.

Pérez criticó la forma de actuar del BHU y apuntó al actual presidente del Brou, que estuvo al frente de ese banco.

"Con un BHU estilo Polgar, frío, distante de la gente, glotón, incapaz de cumplir con el rol social con el que fue creado, que nada resigna, y nosotros no lo queremos fundido e ineficiente, por supuesto, pero es un banco que es incapaz de reconocer que quienes confiaron en él no pueden terminar pagando un simple apartamento clase media o media baja al valor de uno en Punta del Este, Carrasco o el Centro de Montevideo", señaló Pérez.