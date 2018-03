Senado aprobó por unanimidad la creación de la Unidad Previsional La Cámara de Senadores aprobó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo busca solucionar un problema que dejó la reforma de la seguridad social de 1996 y que el año pasado generó un déficit de unos 65 millones de dólares al Banco de Seguros del Estado.

El problema se origina en el momento en que las personas se jubilan y su fondo previsional acumulado y rentabilizado sale de la AFAP. En ese momento es el mercado de las aseguradoras el que debe tomar ese dinero para pagarle al trabajador jubilado el complemento de su jubilación por BPS. Desde hace años el único oferente en ese mercado es el Banco de Seguros del Estado porque a las aseguradoras privadas no les cierran los números.

El senador del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo en sala que está bien asistir al Banco de Seguros en este escenario, en el que quedó con un monopolio de hecho sin buscarlo, y que el costo sea asumido por el Estado y la sociedad en su conjunto.

"El BSE está haciendo un esfuerzo para poder complementar y cerrar la posibilidad de hacer frente a estas obligaciones que el estado tiene mediante el ahorro que se ha generado por parte de los sectores de previsión privados que le dan este volumen de dinero y que hasta ahora el BSE ha venido perdiendo plata. Ayudar al BSE me parece correcto, si hay un costo que tiene que tener es la sociedad en su conjunto y no el BSE en sus balances", señaló.

Heber fue, junto a Rafael Michelini, el único senador que hizo uso de la palabra en Cámara cuando se trató este proyecto. El senador blanco anunció el voto de su bancada pero aclaró que esta no es la única medida que se debe tomar y que el problema no quedará resuelto sólo con la creación de la Unidad Previsional.

"Es la primera de varias más que hay que tomar para genera la conclusión de un mercado de colocaciones en donde se vean beneficiados los trabajadores, no las administradoras y tampoco las aseguradoras, sino los trabajadores, que tendrán una tasa de interés por su dinero que no solamente no esté por debajo del IMS, porque sino sería inconstitucional, ,sino que además puedan tener mayor nivel de rentabilidad del dinero ahorrado durante tantos años de trabajo", dijo.

La pregunta es si con la Unidad Previsional lo que se logra, simplemente, es transferir el déficit del Banco de Seguros a las cuentas y la deuda de todo el Estado, y se mantiene la carga financiera que significa pagar jubilaciones en un contexto de crecimiento sostenido del salario real.

Según el oficialista Rafael Michelini la solución tiene dos virtudes y una de ellas es la posible creación de un mercado privado en Unidades previsionales.

"Esto tiene dos virtudes. La primera es que el BSE va a dejar de perder dinero. Se habla de cifras millonarias solo el año pasado. Y la segunda es que otras aseguradoras se metan en el mercado y permitan distribuir los riesgos previsionales entre muchos. No obstante la Unidad Previsional puede tener luego vida propia y otros agentes públicos o privados aprovecharse de esta Unidad Previsional", afirmó.