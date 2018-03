Lasa en busca de los recursos para pagar a su entrenador Emiliano Lasa contó en No toquen nada que en San Pablo, su lugar de entrenamiento, se mantiene con lo que recibe de sponsors y lo que le pasa el Ministerio de Defensa. Ahora necesita pagarle a su entrenador, Nelio Moura.

Actualizado: 15 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Lasa está en la elite del atletismo mundial. En Rio 2016 quedó sexto en la final, la mejor actuación de la historia de un atleta uruguayo, y en el Mundial 2017 se volvió a meter en la final.

Mucho tiene que ver su entrenamiento en San Pablo, donde está bajo las órdenes de uno de los mejores entrenadores del mundo.

Entrenar con el equipo comandado por el brasileño Moura tiene un costo de entre seis mil y nueve mil dólares. Lasa entrena con él desde 2012. Ese año estuvo en San Pablo dos meses, al año siguiente fue tres meses y en 2014 ya se instaló.

“Cuando se terminó mi beca Moura me entrenó de onda. No me pidió nada. Pero me dio a entender que tenía que pagarle porque no soy brasileño y a él le pagan por entrenar a los brasileños”, dijo Lasa en No toquen nada. “No está bueno que pase eso, por ellos y por mí mismo. Hace dos años le estaba ganando a los brasileños que le pagaban para que Nelio los entrenara”, dijo el atleta uruguayo.

“Si me cobraba lo que cobra cualquier entrenador en Estados Unidos o Europa no podría pagarlo”, comentó Lasa.

“Ahora estoy viendo cómo pagarle”, contó el deportista que antes de volverse a Brasil se reunirá con autoridades de la Secretaría de Deporte.

En San Pablo Lasa se mantiene con lo que recibe de los sponsors y el sueldo del Ministerio de Defensa, que a través de la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo apoya a varios deportistas. Lasa recibe 17 mil pesos al mes por ese concepto.

“El año pasado de a poco fui consiguiendo el dinero y pude pagar el entrenamiento. Ahora empiezo de nuevo”, dijo Lasa.