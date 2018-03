La patente, las transferencias del gobierno central y “la pereza fiscal” de los intendentes El Congreso de Intendentes llegó el miércoles a un acuerdo respecto a cómo tratar en el Sucive (Sistema Único de Control de Ingresos Vehiculares) con los morosos. Gustavo Viñales, contador especialista en temas tributarios, explicó en No toquen nada que la fórmula alcanzada beneficia a los morosos, pero no al punto de que paguen menos respecto a quienes lo hicieron en tiempo y forma.

Actualizado: 17 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

En el acuerdo se abandonó la idea de realizar quitas en las deudas pero se acordó un mecanismo de pago al contado o financiación de la deuda para intentar disminuir la morosidad, que ronda el 17%.

“Vas a pagar la deuda que debías más una multa del 5%, menor al régimen actual, eso se actualiza por IPC y pagás al contado o entrás en ese plan de refinanciación con las cuotas calculadas en UI. Es decir que hay un mantenimiento del valor/tiempo del dinero y hay una sanción del 5%. Esta situación es mejor que el sistema de multas y recargos que había, es mejor para el contribuyente, más beneficioso, pero no hay una quita de la deuda. Nadie en este régimen estaría pagando menos que los que pagaron en tiempo y forma”, dijo Viñales.

También dijo que la solución del Sucive para la regulación y el cobro de las patentes de rodados fue muy exitosa pero que las intendencias tienen problemas de gestión para que la solución alcance mayores niveles de eficiencia.

“De la patente de rodados no te llega un aviso a tu domicilio, al teléfono o mail. Perfectamente se podrían hacer gestiones -lo que llaman controles masivos- de que, si llegado el plazo no cumpliste, te pudiera llegar a un mensaje a una dirección que te obligaran a poner cada vez que pagaste o hiciste un trámite. Vos mandás por el estacionamiento y no te llega un aviso que diga: ‘en nuestros registros administrativos usted se encuentra en situación irregular’. Eso hoy con la tecnología que hay, no cuesta nada”, agregó.

Viñales comentó también cuáles son los incentivos que inciden en que, a veces, los intendentes prefieran invertir más energía en buscar aumentar las transferencias desde el gobierno central y no tanta en mejorar la recaudación de sus propios impuestos.

“Hace bastante tiempo viene pasando que hay un deterioro de los ingresos propios de los gobiernos departamentales, y un aumento relativo de las transferencias que cobran de los gobiernos centrales. Hay departamentos que vía transferencias de gobiernos centrales tienen más del 50% del total o pasan el 60% en algún caso. Entonces al intendente le termina resultando mucho más eficiente en términos de lo que va a recaudar y de la pelea con los vecinos que debe fiscalizar, venir a Montevideo, pelearse con el gobierno central, mejorar en la mayor medida de lo posible el monto que le va a tocar por transferencias, y no fortalecer su sistema tributario propio interno, que tiene que ver con la patente y la contribución inmobiliaria”, mencionó.