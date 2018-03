Fiscal apeló absolución de Lorenzo en el caso Pluna El fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, apeló la decisión de la jueza María Helena Maynard y pidió la revocación de la sentencia absolutoria para el exministro de Economía Fernando Lorenzo en el caso Pluna.

Actualizado: 16 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

Por el mismo caso sí fue condenado el expresidente del Banco República Fernando Calloia.

El fiscal discrepa con la jueza Maynard y concuerda con la jueza Adriana De los Santos, que fue la que dispuso el procesamiento en primera instancia.

En su escrito Pacheco reafirma su pedido de condena por un “ delito de abuso de funciones (...) a las penas –en ambos casos- de 20 (veinte) meses de prisión, inhabilitación especial de 2 (dos) años y multa de 1.000 U.R. (mil unidades reajustables)”.

El caso será tomado ahora por un Tribunal de Apelaciones.

Según Pacheco el aval que el BROU otorgó de forma irregular a la empresa Cosmo no se hubiera otorgado sin la gestión telefónica de Lorenzo ante Calloia para expresar la necesidad que tenía el Poder Ejecutivo de que el aval fuera otorgado.

Respecto al argumento absolutorio de la jueza sobre la inexistencia de relación jerárquica sobre Calloia, Pacheco argumenta que esta sí existe en determinado plano y que en todo caso, más allá de esa discusión, Lorenzo ejerció una presión indebida.

Finalmente el fiscal sostiene que la jueza Maynard se equivoca en su sentencia absolutoria cuando apunta que Lorenzo no cometió el delito de otorgamiento del aval, entre otras cosas, porque no tenía la posibilidad de cometerlo. Según Pacheco el delito de abuso de funciones fue cometido mediante “la injerencia, intromisión y presión indebidas ejercidas sobre el Pdel BROU” en la conversación telefónica con Calloia y que, en todo caso, corresponde analizar si Lorenzo no es coautor del delito por el que se condenó a Calloia.