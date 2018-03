“Alto porcentaje” de escolares cruza la calle a mitad de cuadra y sin mirar La Fundación Gonzalo Rodríguez presentó un informe sobre el traslado de niños a la escuela y la seguridad de los entornos escolares.

Actualizado: 16 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

En la observación realizada en Montevideo destaca que el 44% de los niños cruzan a mitad de cuadra y que una importante proporción “no mira antes de cruzar”.

Un 38% cruza en las esquinas, un 24% en los semáforos y un 4% en cebras.

Quienes no miran antes de cruzar son el 35% en el caso de las esquinas, 42% en las cebras y 45% a mitad de cuadra.

El estudio señala que a partir de los ocho años, a medida que aumenta la edad, también aumenta levemente la atención al cruzar.

En cuanto a los escolares que usan medios de transporte para llegar a los centros, el 65% de los que van en ómnibus escolar no lleva cinturón de seguridad, el 83% de los que van en auto no llevan el Sistema de Retención Infantil y el 69% de los que van en moto no llevan casco.

En Montevideo el 74% de los niños llegan a pie a la puerta de la escuela. El 13% llega en auto, el 8% en moto y el 5% en transporte escolar.

El informe también señala que el 95% de los niños van acompañados; al 54% lo acompaña la madre y al 29% el padre.

La Fundación Gonzalo Rodríguez busca contribuir a la reducción de factores de riesgo asociados a la siniestralidad vial infantil, tomando a los entornos escolares como punto de partida y cooperando en la creación de sistemas seguros para niños.

Ver presentación completa

Ver informe completo