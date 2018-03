Lagarde felicitó a Macri por sus reformas económicas ​Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), felicitó al mandatario Mauricio Macri por las reformas económicas que puso en marcha en Argentina, durante un encuentro este viernes en Buenos Aires.

Actualizado: 17 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

"Fue un honor reunirme con el presidente Mauricio Macri. Lo felicité por las importantes reformas que su administración ha puesto en marcha y por su liderazgo en la presidencia argentina del G20", escribió la jefa del FMI en la red social Twitter.

Macri recibió a Lagarde en la residencia presidencial de Olivos (periferia norte), con la presencia de su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

El jueves, Lagarde ya había elogiado la política gradualista del gobierno de Macri en una conferencia que ofreció en la privada Universidad Di Tella, de la que también participó Dujovne.

En esa ocasión, elogió al gobierno de Macri que "no ataca al déficit fiscal brutalmente sino contemplando la capacidad de la economía argentina y de la sociedad para responder".

En ese marco, aseguró que no estaba en Argentina para negociar o para prestar dinero al país sudamericano, que no recibía a un titular del FMI desde 2007.

"No estoy acá para negociar con un programa y no vengo a prestar dinero porque Argentina no lo pidió", sostuvo sino para participar de la reunión de ministros de finanzas y directores de bancos centrales del G20 que tendrá lugar el lunes y martes en Buenos Aires, bajo la presidencia argentina.

Argentina dejó de depender de los créditos del FMI desde 2006 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner pagó en efectivo el total de la deuda con el organismo por unos 9.600 millones de dólares.

Tras la asunción de Macri en diciembre de 2015, el organismo reanudó sus misiones técnicas anuales al país.

El organismo ha elogia la liberación del mercado cambiario, las medidas para reducir costos laborales y disminución de restricciones comerciales.

En diciembre pasado, tras una misión técnica, el FMI saludó en un informe los esfuerzos de Argentina por "restaurar integridad y transparencia" en el sector público, pero alertó sobre el déficit fiscal y la trayectoria de la inflación.

La inflación llegó a 41% en 2016 y en 2017 registró 24,8%. La meta para este año es de 15%, pero ya acumuló 4,2% en el primer bimestre.

La pobreza alcanza al 28,6% de la población y el déficit fiscal primario fue en 2017 del 3,9% del Producto Interno Bruto.

AFP