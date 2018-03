“Casualidad” y zonas sin cobertura en respuesta a emergencias en rutas El enfermero Gustavo García, que trabaja en el Servicio Rutas SAME - expertos en emergencias, contó su experiencia sobre la respuesta que existe hoy en rutas.

Actualizado: 19 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El Servicio Rutas SAME - expertos en emergencias funciona desde 2017 solo durante los meses de enero, febrero y marzo, y brinda cobertura en la ruta Interbalnearia (del kilómetro 30 al 126 en Maldonado). Además, otro tramo de rutas se cubre con una ambulancia en Rocha y este año se agregó una unidad más para el sector oeste, en un tramo de la ruta Uno.

“La situación sería ideal si pusiéramos este tipo de servicios en todo el país, en todas las rutas y durante todo el año. Tener dentro de este sistema el apoyo de unidades medicalizadas nuestras, si bien el apoyo de las privadas es importante, en un siniestro hace pocos días había dos vehículos, seis accidentados y no teníamos respuesta. Nos quedaba gente por atender y sin querer pasaron dos ambulancias que iban a Maldonado, venían trasladando pacientes o volviendo a su base y de casualidad los encontramos”, explicó García.

En 2017, por primera vez hubo más muertos en rutas nacionales que en ciudades y el 70% murió en el lugar del siniestro. En esta temporada de verano, según datos del servicio Rutas SAME, se atendieron 238 emergencias, de las cuales 181 se hicieron como apoyo a un móvil con médicos y en 57 casos solo respondió el servicio del SAME, o sea que hay una respuesta por día que solo da el servicio de apoyo.

“Primero se llama a las unidades médicas, con la ambulancia medicalizada que tiene todo el equipo arriba. Nosotros salimos en apoyo a esa unidad, pero muchas veces llegamos nosotros porque no hay respuesta. Las ambulancias nuestras no cuentan con medicación, por ejemplo, no podemos calmar el dolor. Lo podemos reducir al 50% con una buena estabilización, en caso de que el paciente pare contamos con un desfibrilador externo automático y oxígeno”, afirmó.

García trabaja en la emergencia pública de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el SAME, y también a nivel privado. Según su visión, los recursos para dar una respuesta acorde a las emergencias está, pero falta coordinación.

“Cuando arrancaron las emergencias móviles se hacían solamente claves uno y dos. Nada más. Con el paso de los años se dio el crecimiento de otras empresas móviles y se ha ido desvirtuando el sistema en la pelea por ganarse un lugar. Entonces, hoy en día se usan ambulancias para ir a ver un resfrío y así es casi imposible dar una respuesta adecuada”, explicó.