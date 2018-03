Cynthia Nixon de “Sex and the City” se postula a gobernadora de Nueva York La actriz estadounidense Cynthia Nixon, que saltó a la fama al interpretar a la abogada Miranda en la serie televisiva "Sex and the City", anunció el lunes su candidatura a gobernadora del estado de Nueva York con una plataforma progresista a favor de una mayor igualdad, sin favores de las grandes corporaciones.

Actualizado: 20 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

AFP