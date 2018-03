“Que se investigue con profesionalidad y se llama a responsabilidad a quien sea” El fiscal de Corte, Jorge Díaz, destacó la actuación de la fiscalía en los casos en los que se investiga a políticos de alto perfil en actividad.

Actualizado: 20 de marzo de 2018 | Por: Redacción 180

El exjuez Penal, que fue designado fiscal en 2012, habló en Nuevo Siglo sobre las acusaciones en su contra por no investigar a fondo algunos casos de corrupción.

“En la historia del Uruguay nunca un jerarca en funciones fue sometido a proceso antes de que este fiscal de Corte asumiera en el año 2012. Nunca. Siempre que había un enjuiciamiento o un llamado a proceso de un jerarca o dirigente político de determinada magnitud era cuando ese gobierno había terminado. A mí ese sallo no me cabe. Mira que yo no me alegro por el procesamiento de nadie, que sea lo que tiene que ser. Que se investigue los hechos con profesionalidad y se llame a responsabilidad a quien haya que llamar independientemente de quién sea”, dijo Díaz.

El lunes, en su conferencia de prensa, el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, se preocupó de aclarar que trabajó sin presiones externas en este caso.

“Es lo que corresponde. Este fiscal ha actuado con total libertad en esta causa y hay que destacar la falta de presión tanto de parte del sistema político como de los señores abogados de los indagados como de mis jerarquías”, dijo Pacheco.