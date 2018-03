El MSP es “responsable” de la judicialización de la medicina El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) es responsable de que haya decisiones médicas que pasan por los juzgados y del impacto económico de los fármacos y técnicas de alto precio.

Actualizado: 21 de marzo de 2018 | Por: Emiliano Zecca

En un comunicado firmado por su presidente Gustavo Grecco, el SMU respondió a los dichos del subsecretario Jorge Quian en un seminario realizado en Punta del Este y consideró que el MSP es uno de los responsables de la situación por “acción u omisión”.

Quian centró su exposición en la industria farmacéutica y un posible abordaje al acceso a medicamentos de alto costo, pero también habló del papel que juegan los médicos y los abogados. Sobre estos últimos dijo que algunos “trafican con la angustia y el miedo a morir de los pacientes”. Eso le generó una respuesta por parte del Colegio de Abogados que consideró agraviantes sus dichos.

Con respecto a la industria, Quian dijo que sufren “un abuso gigantesco” y que a través de la ley de patentes se retrasa la aparición de genéricos para mantener el alto precio.

“Los medicamentos no son de alto costo, como se dice habitualmente, son de alto precio y lo fija la industria a su real saber y entender. Yo no me quiero detener mucho tiempo a contarle las anécdotas que tenemos en el ministerio sobre la oferta de medicamentos de alto precio. Cuando aparece un genérico ese alto precio se derrumba rápidamente de la mañana a la tarde en las ofertas que se le hacen al MSP. Estos medicamentos están protegidos por una ley de patentes que hacen que muchos medicamentos tengan durante un largo tiempo, hasta 20 años, protección de esa industria para evitar la aparición de genéricos. Este es un problema que tiene Uruguay y muchos países del mundo, porque entre las estrategias de la industria para enfrentar la situación está retardar la aparición de genéricos ¿Cómo se hace eso? Muchas veces con un pequeño cambio en la fórmula se extiende la ley de patentes y se vuelve a tener 20 años de patente, pero el medicamento no mejoró, simplemente cambio”, dijo.

Sobre este punto mencionado por Quian no se expresó el SMU. Sin embargo, sostuvo que al MSP le falta dinamismo en la actualización de las prestaciones que se brindan y cuestionó el conflicto de interés que tiene el ministerio a través del Fondo Nacional de Recursos para “evaluar, determinar y financiar procedimientos”.

El SMU reclamó también por una agencia Evaluadora de Tecnología y Fármacos que analice de manera objetiva e independiente la evidencia para incorporar prestaciones.

“Necesitamos una rectoría en salud fuerte y dinámica, que cumpla su rol. Eso ciertamente impactaría en una reducción de la judicialización, en el pago de sobreprecios, en una mejoría de la justicia distributiva y en el derecho de los usuarios a acceder a mejores prestaciones en nuestro sistema de salud”, afirmó Grecco.